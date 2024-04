Un successo la tradizionale Camminata Stop Leucemia organizzata dagli Alpini di Calolzio

L’intero ricavato verrà devoluto per sostenere le borse di studio dei sanitari dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

CALOLZIOCORTE – E’ giunta alla sua 26esima edizione la Camminata Stop Leucemia, ormai una tradizione. Organizzata dal gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte la manifestazione non competitiva si conferma un successo.

In 300 alla partenza, nella piazza del municipio, nella mattinata di domenica. Atleti, gruppi sportivi, ma anche famiglie, gruppi di amici e bambini si sono cimentati nel percorso che per 6,5 chilometri si snoda per le vie di Calolzio. Da Piazza Vittorio Veneto al lungo lago del Lavello per risalire attraversando Foppenico.

I primi tre classificati sono: Alberto Conti, Dario Gilardi e Roberto Cattaneo. Premiati anche i gruppi più numerosi: Amici di Foppenico, con 36 partecipanti, e il gruppo sportivo G.S. Corti.

Mentre atleti e appassionati corrono e camminano gli Alpini cucinano: dalle 11.30 infatti è stato attivato il servizio d’asporto di polenta taragna e altre specialità tipiche. Tutto esaurito in meno di mezz’ora.

L’intero ricavato della manifestazione verrà donato, in collaborazione con l’associazione Paolo Belli – attiva nella lotta alla Leucemia – per finanziare borse di studio per ricercatori, medici e infermieri dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Entusiasti della riuscita dell’evento gli Alpini: “E’ sempre una grande soddisfazione vedere tante persone ad eventi benefici con un fine nobile”.

