Civate. Da Regione 1,2 milioni di euro per migliorare la rete fognaria

L’intervento è dedicato alla tutela e al risanamento delle acque lacustri

Zamperini (Fdi): “Opera cruciale anche per migliorare la vita dei cittadni”

CIVATE – Grazie ad uno scorrimento della graduatoria nell’ambito della Legge Regionale 9/2020, è stato approvato il finanziamento per la separazione delle reti fognarie del bacino di via Fontana a Civate. Il progetto, dal costo totale di 1.653.709,61 euro, sarà sostenuto con un contributo regionale di 1.197.221,48 euro e un cofinanziamento di 456.488,13 euro.

L’intervento, specificamente dedicato alla tutela e al risanamento delle acque lacustri, risponde a una necessità urgente: evitare sversamenti nel Lago di Annone e ridurre il carico sul collettore intercomunale di fognatura. L’attuale rete mista sarà separata, con la posa di nuove condotte per le acque nere e la dismissione dello sfioratore di piena. Inoltre, le “camerette duali” in via Roncaglio e via Belvedere saranno adeguate per eliminare la commistione tra acque bianche e nere.

“Le opere previste – dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, componente della VI Commissione Ambiente ed Energia di Regione Lombardia – rappresentano un intervento cruciale per il risanamento del bacino del Lago di Annone, eliminando gli apporti esterni che ne compromettono l’equilibrio. Verrà migliorata l’efficienza della rete di smaltimento delle acque meteoriche, soggetta a crescenti sollecitazioni negli ultimi anni, e saranno sostituite le tubazioni obsolete dell’acquedotto, riducendo sprechi di acqua potabile e interventi di emergenza. Ancora una volta, Regione Lombardia dimostra il proprio impegno a fianco delle amministrazioni locali per garantire sul nostro territorio la tutela della risorsa idrica e la difesa ambientale, aumentando così il benessere e la qualità della vita dei cittadini”.

Il progetto prevede anche il potenziamento della rete idrica nelle zone coinvolte, con la sostituzione delle vecchie tubazioni in acciaio con condotte in materiale plastico, più resistenti ed efficienti. L’intervento comprende inoltre la realizzazione di tombinature e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e la posa di cavidotti e i lavori di ripristino stradale. L’obiettivo finale è modernizzare le infrastrutture del centro storico di Civate, migliorando l’efficienza dei servizi, risolvendo problemi igienico-sanitari e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse idriche.