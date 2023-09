Da realtà lecchese a multinazionale: passato, presente e futuro di ALSO Italia

La storia di ALSO Italia

LECCO – Da circa un anno la multinazionale ALSO Group è approdata sul mercato italiano attraverso l’acquisizione dell’azienda lecchese precedentemente conosciuta come Executive S.p.a., realtà già nota agli specialisti del settore IT a partire da metà degli anni ‘80. Con il passare degli anni, la società si è evoluta seguendo e, anzi, anticipando le necessità del settore e confermando la propria rilevanza e presenza che dura da circa 40 anni sul territorio.

Oggi giorno ALSO Italia è un distributore di soluzioni IT che tratta hardware, software, Cloud, IoT, intelligenza artificiale, cybersecurity e molto altro, capace di reinventare e adattare quotidianamente il business ai bisogni della società.

Nonostante i cambiamenti, non si sono mai persi di vista i valori che hanno caratterizzato l’azienda sin dall’inizio e che si possono ritrovare tutt’oggi, con un carattere innovativo apportato dal recente ingresso in campo internazionale.

Ma, allo stesso tempo, è proprio questo continuo percorso di evoluzione che fa sì che ALSO Italia sia sempre pronta ad accogliere non solo nuove idee, ma anche nuove figure intraprendenti e dinamiche che contribuiscano a questa continua espansione (per saperne di più: ALSO Italia: posizioni aperte per una continua evoluzione).

ALSO Italia è parte di un gruppo che opera direttamente in 30 paesi europei e in 144 paesi nel mondo attraverso i suoi partner, vantando una presenza capillare e uniforme sul territorio grazie a circa 120.000 reseller.

L’obiettivo della multinazionale è quello di unire il mondo della distribuzione IT di prodotti a quella del Cloud intrecciando le sue divisioni operative con i principi della sostenibilità, imprescindibili per l’azienda.

Il core business dell’azienda

Ma su cosa si basa il core business dell’azienda? Supply, Solutions e Service, 3 aree in apparenza diverse ma che in realtà dipendono l’una dall’altra:

Il settore Supply si occupa della fornitura di prodotti hardware e software provenienti da molti vendor quali HP, Epson, Asus, Brother, Canon, Philips, Samsung;

si occupa della fornitura di prodotti hardware e software provenienti da molti vendor quali HP, Epson, Asus, Brother, Canon, Philips, Samsung; Il settore Solutions offre soluzioni innovative personalizzate per il retail, come il Category Management, che permettono la definizione degli assortimenti e il monitoraggio degli scaffali;

offre soluzioni innovative personalizzate per il retail, come il Category Management, che permettono la definizione degli assortimenti e il monitoraggio degli scaffali; Il settore Service, infine, si concentra su offerte Cloud, sicurezza informatica e software di intelligenza artificiale, trovando il suo punto di forza nella piattaforma ALSO Cloud Marketplace (ACMP).

Il modello as-a-Service

Il Cloud è un business con enormi potenzialità e in continua espansione, un trend di cui si fa portavoce anche Martina Ascoli, Country Manager di ALSO Italia: “Oggi si apre una nuova frontiera, quella dell’Everything-as-a-Service, che permette non solo di rispondere a nuovi bisogni, ma addirittura di anticiparli, offrendo soluzioni personalizzate derivanti dall’analisi scientifica del comportamento tecnologico dei clienti”.

“Si tratta di nuove possibilità di business – continua Martina Ascoli – per i rivenditori che, scegliendo di crescere con ALSO, hanno l’opportunità di diventare un punto di riferimento nel panorama IT con libertà e flessibilità uniche”.