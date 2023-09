Candidati per entrare in ALSO, multinazionale in espansione nel settore IT

LECCO – Grande competenza e ampi orizzonti per una multinazionale ad impronta familiare: queste le caratteristiche che rendono ALSO Italia una delle realtà più competitive e stimolanti del nostro territorio.

Uffici moderni, possibilità di smart working, ambiente di carattere multinazionale che richiede quotidiane interazioni con l’estero, personale giovane e preparato: questi sono solo alcuni dei tratti distintivi dell’azienda, che rendono ancora più interessante l’opportunità di entrare a far parte del team ALSO.

Ecco le posizioni lavorative aperte:

Pre-sales Technical Specialist Microsoft che con la sua intraprendenza, concretezza e competenza, unita ad un’approfondita conoscenza di Microsoft, possa collaborare alla realizzazione di progetti Cloud innovativi insieme ai clienti

Finance Controller: una figura competente, con capacità di analisi ed esperienza che possa gestire e coordinare l'area finanziaria dell'azienda (supervisione della contabilità, budget, forecasts…)

Business Controller che con il suo essere ambizioso, proattivo e curioso possa gestire il budget e le strategie per lo sviluppo delle attività commerciali

Product Manager: precisione, organizzazione, buone capacità di problem solving e intraprendenza, questi i requisiti per integrarsi al meglio con il team già presente e sviluppare il business verso nuove categorie di prodotto

Sales Account Junior: una personalità curiosa, intraprendente, motivata, organizzata ed empatica, che sappia interfacciarsi con i clienti

Tirocinanti (contabilità, amministrazione, logistica e vendite): ragazzi/e neo-diplomati/e o neo-laureati/e con voglia di imparare e mettersi in gioco in un contesto internazionale che permetta di sviluppare capacità multidisciplinari

Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo hr.IT@also.com.

ALSO Italia è in fase di espansione e crescita, pertanto saranno ben accette anche candidature spontanee per posizioni lavorative diverse da quelle sopra menzionate.