Calcio. Domani pomeriggio si gioca Lecco-Ascoli: attenzione alla viabilità

Modifiche alla circolazione nelle vie adiacenti allo stadio Rigamonti-Ceppi

C’è attesa per la discesa in campo dei blucelesti, al debutto con Bonazzoli

LECCO – Domani pomeriggio, sabato, si terrà l’incontro calcistico Lecco-Ascoli presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. Nel match casalingo la formazione bluceleste andrà a caccia della prima vittoria in Serie B, nella speranza di ottenere punti fondamentali per iniziare a scalare la classifica. Una sfida che rappresenterà anche il debutto per Emiliano Bonazzoli, appena approdato sulla panchina della Calcio Lecco dopo l’esonero di mister Luciano Foschi.

In occasione della partita, con fischio d’inizio alle ore 14.00, le vie adiacenti allo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste a partire dalle 10 fino alle 19.

Per quanto riguarda le soste, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e nell’area di sosta (parcheggio scoperto) di via Mattei.