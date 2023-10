Calcio Lecco: mister Luciano Foschi esonerato

L’annuncio ufficiale della società Calcio Lecco è giunto nel pomeriggio di oggi, lunedì

LECCO – Un epilogo ventilato da giorni che si è fatto più concreto domenica, dopo l’ennesima sconfitta della Calcio Lecco contro il Cosenza per 3 a 0. Quest’oggi l’ufficialità, con la società del patron Paolo di Nunno che ha sollevato dall’incarico mister Luciano Foschi.

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi – si legge nella nota stampa – Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in Serie B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Blucelesti che attualmente si trovano all’ultimo posto della classifica con un solo punto in sei gare disputate, frutto di cinque sconfitte e un pareggio contro il Modena. Lecco che, come il Brescia, deve recuperare tre gare rispetto a tutte le altre avversarie avendo iniziato il campionato in ritardo in seguito alla lunga e ormai arcinota odissea legale.

Ora si attende di conoscere il dopo Foschi e chi siederà sulla panchina del Lecco, raccogliendo una sfida difficile per non dire ardua: risalire la china e cercare di raggiungere la zona salvezza. Tra i nomi più papabili c’è quello di mister Marco Zaffaroni proveniente dal Verona, con un passato sulle panchine di Cosenza, Chievo, AlbinoLeffe, Monza, Caronnese, folgore Caratese, Folgore Verano e Perugia in qualità di vice.