Calcio Lecco. I blucelesti sprofondano a Cosenza

Il Lecco incassa la quinta sconfitta stagionale in Serie B

Al San Vito – Gigi Marulla, i blucelesti perdono per 3-0 contro il Cosenza: doppietta di Forte (4′, 50′) e Marras (25′)

COSENZA – Nella 9^ giornata del campionato di Serie B, il Lecco subisce la quinta sconfitta stagionale ed è sempre più ultimo in classifica. Il Cosenza di Fabio Caserta ha dominato i blucelesti dal primo all’ultimo minuto di gioco, sia nel possesso palla che nei tentativi verso la porta. La panchina di Luciano Foschi è sempre più in bilico.

La cronaca

Il Lecco parte subito in avanti sulla fascia destra, Guglielmotti (L) subisce fallo dal capitano cosentino D’Orazio (C). Al 1′, alla battuta ci va Lepore (L) che mette in mezzo ma non trova compagni, raccoglie palla Buso (L) che tira rasoterra verso la porta, Micai (C) blocca in sicurezza.

Il Cosenza alla prima avanzata, dopo 4 minuti, sblocca il risultato. Francesco Forte (C) raccoglie palla al limite dell’area, in una frazione di secondo si gira e lascia partire un bellissimo tiro che si insacca all’incrocio dei pali, Saracco (L) non può far nulla.

Il Lecco non demorde nonostante il colpo subito, Novakovich (L) davanti fa a sportellate con tutta la difesa avversaria e consegna la palla a Lepore (L) che cambia fascia su Guglielmotti (L), l’esterno supera il difensore e mette un cross morbido su cui arriva però in anticipo Micai (C).

Il Cosenza prende campo mentre, la squadra di Foschi attende gli avversari chiudendo le linee di passaggio. Al 14′, calcio d’angolo dalla sinistra per la squadra di Fabio Caserta, D’Orazio (C) prende posizione su Lepore (L) ma, il suo colpo di testa esce alla destra di Saracco (L).

I blucelesti reagiscono con l’americano Novakovich, al 17′. L’attaccante dribbla due avversari in area ma, la sua conclusione verso la porta è debole.

Al 20′, azione prolungata del Cosenza, D’Orazio (C) mette in mezzo un cross rasoterra dalla sinistra, sulla ribattuta della difesa blucelste, il numero 11 calcia verso la porta, Saracco (L) interviene respingendo. I Lupi recuperano ancora palla e da fuori area Praszelik (C) lascia partire un insidioso mancino che termina di poco a lato

Al 25′, il Cosenza raddoppia con un’altra grandissima giocata. Tutito (C) aggancia il pallone al volo e supera Battistini (L) in velocità e mette in mezzo un traversone morbido trovando Marras (C) che completamente libero segna in semi rovesciata.

I blucelesti subiscono il gioco, la tecnica e la pressione alta dei calabresi. Su rimessa laterale, al 34′, Marras (C) supera il difensore avversario sulla linea dal fondo, si inserisce in area vincendo due constasti tira forte verso la porta lecchese, Saracco (L) interviene coi piedi rifugiandosi in calcio d’angolo.

Il numero 99, Buso (L) tenta di trascinare i suoi, al 36′, innesca Guglielmetti (L) che lascia sul posto Venturi (C) ma si trova di fronte l’onnipresente Marras (C) che devia in calcio d’angolo.

I tentativi dei blucelesti verso la porta cosentina sono deboli, al 44′, Buso (L) tenta il tiro di mancino dalla sinistra dell’area di rigore, Micai (C) para agilmente.

Foschi ad inizio ripresa effettua due cambi per controllare le avanzate avversarie ed agguantare il pareggio entra Lemmens (L) per Celjak (L) ed dentro Tordini (L) per Degli Innocenti (L).

Il Lecco prova a prendere confidenza col possesso palla ma, il Cosenza dopo appena cinque minuti di gioco segna il terzo gol. Ancora il numero 10, Forte (C) lascia partire un’altra prodezza dai 25 metri che si insacca di nuovo in rete.

La partita si accende, i rossoblù si divertono in attacco ma lasciano qualche spazio aperto per le incursioni blucelesti. Al 55′, Novakovich (L) innesca Guglielmeotti (L) che con un diagonale basso sfiora il palo e la rete del 3-1.

Al 57′, il Cosenza sfiora il 4-0. Doppia traversa per i calabresi: prima Tutino (C) in torsione sul cross di Mazzocchi, poi sulla ribattuta D’Orazio (C).

Grandi spazi per il Cosenza, il Lecco è sbilanciato in avanti alla ricerca del gol. I padroni di casa mantengono il possesso della palla e il gioco. Al 74′, Calò (C) mette in mezzo per i suoi compagni ma, la difesa bluceleste respinge. Canotto (C) prende palla e dai 30 metri lascia partire il tiro che viene intercettato dal suo compagno Tutino (C) che insacca ancora in rete ma, la difesa del Lecco si è alzata bene lasciandolo in fuorigioco.

Il Lecco non riesce a mantenere il possesso palla e consegna spesso palla ai padroni di casa. All’84’, Crociata (L) tenta il colpo da fuori ma, il tiro termina fuori alla sinistra di Micai (C).

Al 89′, il Cosenza termina il match in attacco, Rispoli (C) dalla destra trova Tutino (C) in area ma il tiro termina di poco lato. Al 96′, mischia in mezzo all’area lecchese e nuovo brivido per i blucelesti, però Saracco (L) si immola sulla palla.

Il tabellino

COSENZA: Micai; Cimino (Rispoli 81′), Meroni, Venturi, D’Orazio (Fontanarosa 62′); Praszelik (Voca 62′), Calò; Massas, Tutino, Mazzocchi (Canotto 62′); Forte. All. Caserta.

LECCO: Saracco; Celjak (Lemmens 46′), Battistini, Caporale; Guglielmotti (Crociata 58′), Ionita, Degli Innocenti (Tordini 46′), Sersanti (Gidici 73′), Lepore; Novakovich, Buso (Eusepi 63′). All. Foschi

Marcatori: Forte (C) 4′, Marras (C) 25′, Forte (C) 50′

Arbitro: Ghersini di Genova coadiuvato da Carbone di Napoli e Luciani di Roma 1, 4° uomo D. Mirabella della sezioni di Napoli. Al VAR Marinelli di Tivoli e all’AVAR Gualtieri di Asti

Ammoniti: Praszelik (C), D’Orazio (L), Crociara (L), Caporale (L), Tordini (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 20

Palermo* 16

—————

Venezia 15

Catanzaro 15

Como* 14

Modena* 12

Cittadella 12

Cosenza 11

—————

Sudtirol* 10

Brescia *** 10

Cremonese 10

Bari 9

Pisa* 8

Ascoli 8

Reggiana 8

—————-

Ternana 5

Spezia* 5

—————-

FeralpiSalò 5

Sampdoria 3

Lecco *** 1

* Una partita in meno