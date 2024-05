Campionato Regionale di Società Assoluto, vincono Proserpio e Sottocornola

Giacomo Proserpio oro nel martello e Mattia Sottocornola nei 3000sp

Secondo Lorenzo Forni che migliora il primato provinciale sugli 800m, secondo anche Julian Scutareanu nel salto in alto

NEMBRO (BG) – Due giornate a Nembro di gare a Nembro per il Campionato Regionale di Società Assoluto su pista maschile. Come per le gare femminile di Bergamo, anche al maschile hanno gareggiato per la fase Regionale dei Cds. 25 società in gara, 14 punteggi validi, successo per la Pro Sesto Atletica Cernusco con 12.787 punti, 54 punti in meno alla Cus Pro Patria Milano 2^ con 12.733 punti, 3° posto all’Atletica Osa Saronno Libertas con 12.471 punti.

Nel top ten concludono al 4° posto la Cus Insubria Varese Como con 12.388 punti, al 5° posto Atletica Bergamo 1959 Oriocenter con 12.287 punti, al 6° posto Atletica Cento Torri Pavia con 11.854 punti, al 7° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 11.841 punti, all’8° posto l’Atletica Riccardi Milano 1946 con 11.769 punti, al 9° posto Bergamo Stars Atletica con 11.606 punti e al 10° posto il Team A Lombardia con 11.460 punti.

Quattro podi per i nostri atleti: Giacomo Proserpio vince il lancio del martello con 66,84 con ben 999 punti, Mattia Sottocornola vince il 3000sp con 9’07”94 con 961 punti, secondo Lorenzo Forni sugli 800m con 1’51”69 (978 punti) migliorando di quasi 3” il primato personale e migliora anche il primato provinciale (Federico Maione 1’51”89 Gavardo 29/05/2016), Junlian Scutareanu 2° nel salto in alto con 2,04m (949 punti).

Tutti i risultati lecchesi in gara