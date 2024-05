Wwf Lecco, premiati i fotografi del concorso “Meraviglie Lariane”

Al primo posto Riccardo Trevisani con “Piviere dorato orientale sulla spiaggia di Colico”

Seconda Claudia Prati e terzo Fabrizio Gilardi

LECCO – Si è concluso il concorso fotografico dal titolo “Meraviglie Lariane“, organizzato da Wwf Lecco in collaborazione con Foto Club Lario Malgrate e con il contributo di Giuditta Macchi Dietista e Dentista digitale. Numerosi fotografi amatoriali hanno partecipato al concorso, inviando le loro opere che immortalavano panorami e la biodiversità del lago.

La premiazione si è svolta sabato 11 maggio presso la sede del Foto Club Lario Malgrate. Il primo premio è stato assegnato a Riccardo Trevisani per la sua fotografia “Piviere dorato orientale sulla spiaggia di Colico”, che cattura il volatile migratore sullo sfondo del lago.

Hanno partecipato oltre 100 fotografi e la giuria ha selezionato le dodici fotografie finaliste che saranno protagoniste del calendario Wwf Lecco 2025. La giuria popolare ha decretato i tre scatti vincitori tramite le votazioni avvenute sulle pagine social dell’Associazione. I fotografi vincitori, sono stati premiati con un’iscrizione annuale a WWF Italia, con un attestato di premiazione e un gadget targato WWF. Oltre al primo classificato, la giuria ha premiato con menzioni speciali altri due scatti: “Lecco si risveglia” di Massimo Coduri de Cartosio e “Tramonti sul lago” di Henry Fumagalli.

“Ringraziamo il Foto Club Lario Malgrate per la collaborazione e per aver ospitato la serata di premiazione, nonché Giuditta Macchi Dietista e Dentista digitale per il loro prezioso contributo alla realizzazione del concorso” concludono così i membri del WWF Lecco.