Serie C. In vendita i biglietti per Vicenza-Lecco: attenzione alle restrizioni

La vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata ai soli residenti nella provincia di Lecco

Il match Vicenza-Lecco si disputerà lunedì 4 novembre, ore 20:30, allo stadio Menti

LECCO – Si è appena giocato ma è già tempo per la Calcio Lecco di pensare alla prossima sfida che si disputerà lunedì 4 novembre, ore 20:30, allo stadio Romeo Menti contro il Vicenza. Per i tifosi blucelesti che vogliono seguire la propria squadra in trasferta è aperta, da oggi, la vendita dei tagliandi.

Bisogna, però, prestare attenzione ad alcune restrizioni legate sia ai settori ospiti che ordinari dello stadio Menti. Infatti, la vendita del settore ospiti è riservata ai soli residenti della provincia di Lecco. Mentre per i settori ordinari la vendita è riservata ai residenti della Regione Veneto.

I prezzi dei tagliandi nel settore ospiti per la gara valida per la 13^ giornata di Serie C, Vicenza-Lecco, sono i seguenti:

Settore ospiti intero: € 15,00

Settore ospiti ridotto donne, over 60: € 12,00

Settore Ospiti ridotto under 18: € 8,00

I biglietti sono disponibili online sul sito TicketOne e in tutte le rivendite abilitate VivaTicket e saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di lunedì 3 novembre 2024. Mentre, il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.