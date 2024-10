Serie C. Il Lecco cambia mister e vince: Alcione battuto 1-0

Il Lecco domina la gara: la cura Volpe ha dato subito i suoi frutti

Per i blucelesti decide la gara il gol di Sipos al 23′

LECCO – Il Lecco riparte con un nuovo allenatore e con una vittoria dopo l’esonero di Baldini. Al Rigamonti-Ceppi contro l’Alcione Milano finisce 1-0 per i blucelesti che hanno fatto vedere, soprattutto nel primo tempo, un ottimo gioco di squadra sbagliando anche tante occasioni da rete ma dominando in tutto e per tutto il campo.

Nella ripresa il Lecco ha gestito bene il possesso provando con costanza a cercare la rete del raddoppio, solo nel finale si è vista la formazione ospite. Però, la squadra di Cusatis si è affidata più al lancio lungo che la costruzione delle azioni da gol, la difesa bluceleste ha retto bene dimostrando un cambio di passo rispetto alla precedente gestione.

Il neo tecnico Volpe, non presente in panchina per squalifica, sceglie di non stravolgere la squadra anche se cambia qualche elemento. Furlan tra i pali, difesa a quattro con Lepore, Celjak, Battistini e Kritta al posto di Beghetto in fascia. A centrocampo Galli mediano, Ionita e Frigerio e Tordini trequartista dietro le due punte Galeandro e Sipos.

Nel suo Alcione, Cusatis conferma Bacchin in porta ma mette cinque nuovi elementi dal primo minuto rispetto a settima scorsa. Difesa a quattro con Chierichetti, Miculi, Ciappellano e Bonati. Il centrocampo a tre è composto da Bagatti, Palma e Bonaiti. Trequartista Invernizzi dietro la coppia Samele-Palombi.

Cronaca

Nei primi minuti di studio il Lecco propone gioco in avanti con Tordini (L) che ispira la manovra bluceleste. Ci prova Ionita (L) di testa, al 7′, sul gran cross dalla destra di Lepore (L). Poco dopo al 9′, bella imbucata di Tordini (L) per Galeandro (L) che tira bene ma, Bacchin (A) la mette in angolo.

Buona gestione del Lecco nel primo quarto d’ora, l’Alcione non sembra avere preso le contromisure alla squadra messa in campo da Volpe. Al 15′, blucelesti vicino al gol con Battistini (L) che da angolo svetta su tutti sul primo palo incrociando la palla verso la porta, Bacchin (A) battuto, Chierichetti (A) salva il risultato togliendo la palla dalla linea di porta.

Ma il gol arriva poco dopo al 23′, il Lecco non da riferimenti in avanti Ionita (L) si infila sulla fascia sinistra e mette un cross al bacio per Sipos (L) che una zampata anticipa l’intervento del difensore avversario mettendola in rete. Al 26′, questa volta dalla destra si butta in avanti Frigerio (L) che pesca al centro dell’area Tordini che, in corsa, non riesce ad impattare bene la sfera.

Alla mezz’ora il numero 21 prova a rifarsi dalla distanza ma, la palla termina di poco alta sopra la traversa. Ancora Lecco al 39′ con la conclusione dalla distanza di Kritta (L), grande potenza ma poca mira. Vede, invece, la porta Ionita (L) che due minuti dopo prende l’incrocio dei pali con un tiro dai trenta metri.

Ottimo Lecco nei primi 45 minuti in cui ha dominato il campo trovando oltre al gol numerose occasioni da rete. Una nuova vivacità soprattutto davanti con Tordini ad ispirare le due punte e gli inserimenti dei centrocampisti. Mentre, l’Alcione non ha mai concluso nello specchio della porta difesa da Furlan, ci saranno sicuramente dei campo nella ripresa.

Secondo Tempo

Nei primi minuti della ripresa sembra che l’Alcione possa creare qualcosa ma non riesce ad avvicinarsi alla porta, il Lecco invece sfiora la rete con la testa di Sipos (L) al 52′, la palla esce di poco a lato. Al 60′, i ritmi iniziano ad abbassarsi e allora i due allenatori iniziano a fare i primi cambi.

Ma a provarci è ancora Ionita (L), 68′, con una conclusione dalla distanza che termina alta. Ancora Lecco due minuti dopo, questa volta è Galenadro (L) a mancare la rete sulla bella imbeccata di Ilari (L). Al 77′, punizione dalla distanza di Lepore (L) dopo un rimpallo la palla arriva sui piedi di Ionita (L) che spara però ancora fuori.

Furlan (L) al 79′ fa tremare i tifosi blucelesti, il portiere lecchese esce male e non allontana troppo la palla che cade sui piedi di Palombi (A) che riesce a trovare Chierichetti (A) ma, sul tiro si contrappone Battistini (L). L’Alcione ci prova con dei lanci lunghi ma la retroguardia lecchese chiude bene.

Un buon Lecco nella riprese che senza strafare contiene l’Alcione e gestisce bene il possesso palla. La cura Volpe ha già dato i suoi frutti, ora ci vuole però continuità di risultati e soprattutto di prestazioni, a partire dalla prossima con il Vicenza.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2) Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Frigerio, Galli, Ionita; Tordini; Sipos, Galeando. All. Bongiorni (Volpe squalificato)

ALCIONE MILANO (4-3-1-2) Bacchin; Chierichetti, Miculi, Ciappellano, Caremoli; Bagatti, Palma, Bonaiti; Invernizzi; Samele, Palombi. All. Cusatis

Marcatori: 23′ Sipos (L)

Arbitro: Cerbasi di Arezzo assistito da Romano di Isernia, Chianese di Napoli; quarto uomo Bonasera di Enna.

Ammoniti: Bagatti (A), Battistini (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 29

Vicenza 25

Alcione Milano 22

FeralpiSalò 22

Atalante U23 20

Trento 19

Renate 19

Lecco 18

Lumezzane 18

Virtus Verona 17

Novara 17

Caldiero Terme 14

Albinoleffe 14

Pro Patria 13

Giana Erminio 12

Pergolettese 12

Pro Vercelli 11

Arzignano 10

Union Clodiense 7

Triestina 5