Calcio Lecco. Gennaro Volpe è il nuovo allenatore bluceleste

Il tecnico campano ha firmato un contratto fino a giugno 2025

Mister Volpe: “Conosco la piazza e i tifosi, non vedo l’ora di iniziare”

LECCO – La società bluceleste ha scelto il successore di Baldini sulla panchina del Lecco sarà Gennaro Volpe. Il tecnico campano deve raccogliere i cocci della squadra che nelle recenti partite ha ottenuto molto poco: solo tre punti nelle ultime cinque gare. L’undici lecchese è attualmente all’undicesimo posto in classifica e ha, sulla carta, tutte le potenzialità per inseguire il piazzamento play-off.

Certo è che l’immediatezza delle prossime due partite di campionato inciderà sull’operato di Volpe. Infatti il nuovo allenatore dovrà preparare in tempo record la sfida contro l’Alcione di mercoledì 30 ottobre, e poi avrà relativamente più tempo per Vicenza-Lecco che si disputerà lunedì 4 novembre.

Ecco le prime parole del neo mister bluceleste: “Le sensazioni sono positive, si respira aria di calcio ed essere venuto qua è per me motivo di grande orgoglio. Sono felice di questa scelta e non vedo l’ora di iniziare. Conosco la piazza avendoci giocato da avversario, è una piazza dove c’è il fuoco ed è quello che poi piace a me. Dobbiamo fare il meglio per questi tifosi, avere una curva come quella che c’è qui a Lecco ne ho viste poche in giro”.

“Mi auguro e spero di riuscire a trasmettere quello che sono io gli stessi valori e principi che avevo anche da giocatore. Ossia il doversi sudare la maglia, di rappresentare al meglio la società e i tifosi. Mando un saluto a tutti i tifosi del Lecco, non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto qui allo stadio per trascinarci in nuove sfide e nuove vittorie”.

Insieme a Volpe, si unisce alla società anche il vice allenatore Massimiliano Bongiorni. Mentre, il resto dello staff verrà comunicato in seguito.

Soddisfatto anche il vice-presidente Francesco Aliberti: “Avevamo già sondato il profilo di mister Volpe in estate, siamo convinti che riuscirà a portare l’entusiasmo necessario per dare la scossa. A nome della società gli do il più grande benvenuto nella famiglia della Calcio Lecco 1912”.

Infine ha parlato anche il direttore sportivo Antonio Minadeo: “Mister Volpe alla guida della Virtus Entella ha dimostrato di saper ottenere risultati importanti e di conoscere perfettamente la Serie C. Riponiamo in lui grande fiducia”.