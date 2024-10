L’Associazione Risuono presenta il progetto “Circuito Sonoro”

Iniziativa realizzata in collaborazione con associazioni locali e spazi aggregativi della provincia di Lecco

Il progetto offre ai giovani musicisti lecchesi la possibilità di esibirsi e di costruire una nuova scena musicale

LECCO – L’Associazione Risuono ASD APS presenta il progetto “Circuito Sonoro” per la stagione musicale 2024/2025. Questa iniziativa è stato concepita per offrire una piattaforma ai giovani musicisti della Provincia di Lecco, permettendo loro di esprimere il proprio talento e di connettersi con il pubblico locale.

Con una serie di eventi e concerti, “Circuito Sonoro” si propone di valorizzare la creatività giovanile e di promuovere la musica come strumento di crescita personale e collettiva. Grazie alla collaborazione con diverse realtà locali, “Circuito Sonoro” offrirà a band e artisti under 20 l’opportunità di esibirsi pubblicamente in vari locali e associazioni sparsi per l’intera provincia.

Da anni, l’Associazione Risuono si dedica all’organizzazione di concerti e manifestazioni musicali, tra cui l’annuale festival estivo Toni Molesti. L’esperienza accumulata nel tempo ha spinto l’associazione a rinnovare il proprio impegno verso una storica missione: il coinvolgimento diretto dei giovani attraverso la musica.

“Circuito Sonoro” si propone di dare visibilità a giovani artisti della musica, che spesso si trovano in difficoltà a causa delle evidenti carenze del territorio provinciale in termini di opportunità di esibizioni dal vivo. La mancanza di spazi dedicati alla musica live e indipendente, insieme ai cambiamenti generazionali nelle modalità di interazione, ostacola spesso i giovani musicisti, che invece possiedono una grande passione e un’adeguata formazione musicale.

“A partire da novembre 2024 e per sette mesi, offriremo l’opportunità a tutti i musicisti under 20 di esibirsi in sette diverse location della provincia di Lecco. Attraverso la scoperta di nuovi spazi aperti alla musica live e il confronto con coetanei che condividono la stessa passione, ‘Circuito Sonoro’ mira a creare una realtà territoriale di musica giovanile” spiegano dall’Associazione.

Inoltre, i coordinatori dell’Associazione sottolineano: “Vogliamo promuovere il contatto e lo scambio tra il territorio e i giovani, gettando le basi per lo sviluppo di una vivace scena musicale indipendente nella provincia di Lecco”.

Il progetto, che non si configura come un concorso musicale, coinvolge una rete di collaborazioni con: Arci Pintupi di Verderio, Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, Barycentro di Costa Masnaga, Circolo Arci di Abbadia Lariana, Circolo Cooperativo Libero Pensiero di Lecco, Lo Spot di Galbiate e Zac di Suello.

Infine, sette spazi ospiteranno sette concerti. Se hai meno di 20 anni, fai parte di una band e stai cercando opportunità per esibirti dal vivo, non esitare a contattare l’Associazione al seguente indirizzo risuono@hotmail.it