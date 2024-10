La passione di Gloria e Mattia per la Bachata diventa “Bachata Wave”

Appuntamento il 15 novembre al Dancing Lavello di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – La passione di Gloria Debortoli e Mattia Maggi per i balli caraibici li ha portati a creare un evento che unisce il ritmo della Bachata all’entusiasmo dei giovani lecchesi. I due ballerini, entrambi con una storia di amore per la danza, organizzano “Bachata Wave”, una serata all’insegna della musica e del ballo latino, che si terrà il 15 novembre presso il Dancing Lavello di Calolziocorte, un’occasione che rappresenta per loro il primo passo verso un sogno comune: aprire una propria scuola di ballo.

Gloria, cresciuta con la passione per la danza, ha studiato stili diversi, dal moderno al classico, dal contemporaneo ai balli caraibici, disciplina quest’ultima che l’ha conquistata per la sua forza positiva ed energica. “In questo stile – racconta – ho trovato la miglior espressione di me stessa, mi permette di ricercare costantemente la felicità nei piccoli momenti quotidiani e di sfogare qualsiasi emozione negativa”. Non solo danza, però: Gloria ha studiato violino e pianoforte presso il liceo musicale Tenca di Milano, e praticato ginnastica artistica a livello agonistico, esperienze che le hanno dato un profondo senso del ritmo e capacità acrobatiche che ora riversa nei suoi movimenti sul palco.

Mattia, 24 anni, originario di Civate, racconta di essersi avvicinato ai balli caraibici a 18 anni e di essersene innamorato fin dalle prime lezioni. Durante il lockdown, lontano dalle piste, ha continuato ad allenarsi, cercando ispirazione nei video di artisti di Bachata. Oggi, il suo obiettivo è trasmettere questa passione ai giovani e valorizzare il territorio del Lago di Como. “Il ballo è la più alta forma di espressione di sé e un ottimo strumento per socializzare, rispettare e valorizzare il prossimo”, afferma Mattia.

Negli ultimi mesi, i due hanno portato la loro Bachata in alcuni dei luoghi più iconici del lecchese, girando video nei panorami mozzafiato del lago, dove, tra movimenti sincronizzati e sorrisi, hanno immortalato la loro passione e l’energia della danza. L’evento “Bachata Wave” sarà una serata aperta a tutti gli appassionati e a chiunque desideri provare l’emozione di ballare la Bachata.