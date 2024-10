Scuola. Gare d’istituto per gli studenti del comprensivo Marco D’Oggiono

570 studenti impegnati tra scuola primaria e scuola secondaria

OGGIONO – Nei giorni scorsi, a Oggiono, si sono svolte le gare dell’istituto comprensivo Marco D’Oggiono, impegnati i ragazzi della scuola primaria e secondaria per un totale di 570 studenti.

I professori della scuola secondaria Maria Righetti e Stefano Sozzi, insieme agli esperti di motoria Mattia Consonni, Mario Sferragatta e la responsabile del dipartimento di motoria Daniela Corti, ringraziano per la collaborazione, sempre importante, dell’atletica 87 di Oggiono, l’Avis Oggiono e l’amministrazione comunale.

La splendida riuscita della mattinata è stata merito anche alla terza superiore del liceo sportivo Bachelet di Oggiono capitanata dal Prof. Marco Colombo. La manifestazione è stata supportata dalla dirigente Pierina Lucia Montella, che crede molto nelle attività sportive per trasmettere valori importanti della vita quotidiana e favorire il benessere di ogni alunno.

“Tramite questa esperienza condivisa ci auguriamo che passino i principali valori dello sport: rispetto, collaborazione, integrazione e spirito di appartenenza, sano spirito di competizione, emozione, disciplina, costanza e motivazione – hanno detto i professori -. I ragazzi delle medie hanno fatto solo la gara corsa campestre, mentre i bimbi della primaria oltre alla campestre hanno effettuato giochi di squadra. Un particolare ringraziamento alla Dirigente scolastica Pierina Lucia Montella per la grande disponibilità da sempre dimostrata nel dare spazio e opportunità a tutte le attività che afferiscono ai corretti stili di vita e in particolare alle attività motorie fondamentali per una corretta e completa formazione dei nostri ragazzi”.

