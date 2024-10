Rivabella. Raddoppio della ciclabile, lavori conclusi con tre settimane di anticipo

Il tracciato è pronto, mancano solamente gli ultimi dettagli

Martedì 5 novembre tutto il parco sarà chiuso per consentire i lavori di finitura del nuovo percorso

LECCO – Si sono chiusi oggi, con tre settimane di anticipo rispetto alla data prevista del 21 novembre, i lavori per il raddoppio della pista ciclopedonale di Rivabella a Lecco. Il nuovo percorso pedonale che collega Rivabella col centro sportivo Al Bione, parallelo all’attuale pista ciclopedonale, è stato pensato per separare i flussi ciclabili da quelli pedonali, migliorando la fruibilità e la sicurezza, nel tratto lungo 1,1 km, sempre molto frequentato.

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi ha fatto sapere che martedì prossimo, 5 novembre “tutto il parco (pedonale e ciclabile) sarà completamento chiuso dalle ore 8 alle ore 19 per consentire all’impresa di effettuare i lavori di finitura del nuovo tratto di percorso pedonale – ha detto -. Vorrei rivolgere un ringraziamento all’impresa Fratelli Bianchi di Piantedo (SO) che ha realizzato i lavori”.

Sono già stati collocati alcuni arredi urbani come le panchine in calcestruzzo, le rastrelliere e le postazioni per la manutenzione delle bici, mancano solamente gli ultimi piccoli dettagli. Non appena sarà effettuata la finitura, verrà aperto il nuovo percorso pedonale, mentre sul tratto ciclabile (quello vecchio) sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verrà posizionata la cartellonistica.

Ricordiamo che il cantiere era iniziato a metà luglio: 525.608 il costo dei lavori, interamente finanziati da contributi regionali ottenuti dal Comune di Lecco grazie alla partecipazione al bando di Regione Lombardia “Programma degli interventi per la ripresa economica” del 2020.