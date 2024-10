Festa a sorpresa per gli 80 anni del “Calumer”, il custode della Grignetta

Figli, famigliari, amici e compagni di arrampicata tutti insieme per l’importante traguardo

Una vita spesa nel Soccorso alpino, la Grignetta è la sua seconda casa

BALLABIO – Non è stato facile trattenere l’emozione quando ha scoperto che, alla cena in famiglia per i suoi 80 anni, c’erano anche gli amici di una vita. Forse è stato questo il regalo più bello per Giuseppe Orlandi, per tutti semplicemente Calumer. Una vita spesa per la montagna, la sua grande passione, nelle file del Soccorso Alpino e del Cai di Ballabio, di cui è stato presidente per lungo tempo.

Residente a Ballabio, la Grignetta è la sua seconda casa (o forse la prima). Inutile dire che la conosce come le sue tasche e questo è stato determinante nelle centinaia di interventi di soccorso svolti per portare in salvo persone in difficoltà. Ieri sera, 24 ottobre, presso l’Albergo Sporting Club la festa con i figli, i famigliari e gli amici. Tra di loro anche i vertici del Soccorso Alpino, Luca Vitali e Marco Anemoli, e vecchi compagni di cordata.

Anche la redazione di Lecconotizie.com si unisce agli auguri per questo splendido traguardo!