Lierna. In corso i lavori per installare un’antenna 5G: “Nessuno ci ha avvisato”

Un cittadino di Lierna lancia una richiesta di chiarimento al Comune.

“Non è il posto ideale per mettere un’antenna, vicino c’è il Sentiero del Viandante”. Realizzata anche una raccolta firme

LIERNA – “Nessuno mi ha avvisato, anzi ci ha avvisato, che sarebbero stati fatti questi lavori”. A parlare così è Ivan Molinari, cittadino di Lierna residente in zona seminario, che si è ritrovato senza preavviso, a una ventina di metri da casa sua in mezzo a un prato, avviati i lavori per installare un’antenna 5G alta una trentina di metri.

“Di punto in bianco sono arrivati gli operai di una ditta a gettare una colata di cemento, a breve dovrebbero anche posizionare l’antenna. Né io né gli altri residenti vicini siamo stati avvertiti, mentre i proprietari del terreno l’hanno saputo poco prima, ma qualcuno deve avergli consigliato di tenere tutto all’oscuro. Oltretutto, dopo una settimana che ero via in vacanza, sono tornato e mi sono ritrovato un buco nel muro della mia proprietà dove hanno fatto passare un tubo per allacciarsi alla corrente e agganciarsi al palo dell’Enel”, continua a spiegare Ivan.

“Da parte della ditta che sta eseguendo i lavori e del Comune non ho avuto risposte chiare. Addirittura la prima cittadina, alla mia richiesta di spiegazioni, ha risposto che al momento opportuno parlerà. Nel frattempo alcuni del vicinato hanno già contattato gli avvocati e abbiamo fatto pervenire in Comune una raccolta firme, a cui hanno aderito una quarantina di persone, per accedere agli atti, anche perché una domanda per effettuare l’intervento dovrà essere stata presentata”, sempre Molinari.

“Non è il posto ideale per mettere un’antenna, visto che qui attorno passa anche il Sentiero del Viandante. Data la situazione poco chiara chiediamo chiarimenti”, conclude Ivan.