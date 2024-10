CamminaSel 2024. Successo per l’ultima gita in Liguria sulla riviera di levante

Sentieri e bellissimi scorci tra il borgo di Monte Marcello, Tellaro e Lerici

LECCO – Ultima gita del CamminaSel 2024 in Liguria. Nonostante le previsioni meteo incerte dello scorso fine settimana, il gruppo guidato dal presidente Mauro Colombo ci ha creduto sino alla fine ed è stato premiato con un clima splendido con sole caldo.

“Abbiamo rispettato il programma partendo dal borgo di Monte Marcello per raggiungere su bellissimi sentieri panoramici il paesino di Tellaro, per proseguire poi sino a Lerici e terminare qui il nostro trekking per complessivi 11 km – ha raccontato il presidente -. Selini e amici molto soddisfatti della proposta che ha permesso di vedere scorci bellissimi della riviera di levante”.

Il prossimo appuntamento per la Società Escursionisti Lecchesi è con la tradizionale festa di fine stagione al Rifugio Sel Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli domenica 17 novembre dove sono invitati tutti i soci e gli amici dell’associazione lecchese.