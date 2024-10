Planetario di Lecco, gli appuntamenti per il mese di novembre

Un mese di esplorazioni cosmiche: eventi, conferenze e spettacoli per grandi e piccini

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 novembre

LECCO – Il mese di novembre si preannuncia come un mese straordinario per il Planetario di Lecco, un luogo dove la meraviglia per l’universo si unisce all’amore per la scienza. Con un calendario ricco di eventi coinvolgenti e affascinanti, il planetario invita grandi e piccini a esplorare i segreti del cosmo. Dalle conferenze ai laboratori interattivi, ogni appuntamento offre l’opportunità di avvicinarsi ai misteri dell’astronomia e di vivere esperienze uniche che stimolano la curiosità e la passione per il sapere.

Con l’arrivo del nuovo mese, proseguono gli incontri del venerdì alle ore 21. Il primo appuntamento è fissato per l’8 novembre e avrà come tema “Campi magnetici distruttivi: dai poli terrestri alle pulsar.” Enrico Paleari guiderà un’affascinante esplorazione del ruolo del magnetismo nell’Universo.

Il 15 novembre, Davide Dal Prato, direttore del parco astronomico La Torre del Sole, presenterà “I telescopi che hanno fatto la storia.” Questa serata sarà dedicata ai telescopi che hanno segnato l’evoluzione dell’astronomia, tra cui l’Hooker di Monte Wilson, grazie al quale Hubble scoprì la natura delle galassie e l’espansione dell’Universo, e l’Hale di Monte Palomar, che per decenni è rimasto il più grande telescopio al mondo.

Venerdì 22, Stefano Spreafico, giornalista e appassionato di musica rock, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso “Lo spazio nella musica rock.” Questo incontro esplorerà l’influenza del cosmo sui grandi nomi del rock, da David Bowie a Elton John, fino ai Rockets, una band ispirata alla fantascienza.

L’ultimo venerdì del mese, il 29 novembre, Stefano Covino, astronomo dell’Osservatorio di Brera-Merate, terrà una conferenza sulla “Storia del clima e dell’ambiente sulla Terra,” analizzando come il passato del nostro pianeta possa guidarci nell’affrontare le sfide attuali.

Due eventi arricchiranno a novembre la rassegna “Arte e Scienza. Il Planetario, un ponte tra le culture“. Sabato 16, alle ore 20.30 e alle ore 22, la compagnia Ronzinante Teatro presenterà “Il sogno di Galileo”, in cui la cupola e il cielo diventeranno un palcoscenico per esplorare la figura intima di Galileo, le sue scoperte rivoluzionarie, le sue virtù e i suoi difetti, insieme al suo entusiasmo per i nuovi mondi e al dramma dell’abiura.

Sabato 30 novembre, sempre alle ore 20.30 e alle ore 22, sarà la volta di “Magellano. Storia di un viaggio“, un monologo di Matteo Polvara, attore della compagnia Tramm, che ripercorrerà l’epico viaggio di tre anni intorno al mondo, culminato con la sua morte sull’isola di Mactan.

Non mancherà la serata osservativa presso il piazzale della funivia dei Piani d’Erna, in programma sabato 9 a partire dalle ore 20:30, con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space. Inoltre, le proiezioni in cupola si terranno tutte le domeniche (3, 10, 17 e 24) alle ore 16.

Infine, per i più piccoli, ci sono due appuntamenti speciali dedicati ai bambini dai 4 ai 7 anni: sabato 2 tornerà “Gruby, il maialino spaziale”, mentre sabato 16 sarà la volta de “Il Piccolo Principe”. Entrambi gli spettacoli si svolgeranno alle ore 15 e alle ore 16:30.

Per ulteriori informazioni, costi, dettagli e prenotazioni, è possibile visitare il questo sito web.