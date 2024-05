Pallamano. Attesa la gara 1 di semifinale playoff tra Molteno e Camerano

Il match in programma sabato 18 maggio alle 20 al PalaSangiorgio

MOLTENO – Dopo la Nazionale Italiana di pallamano che ha raggiunto la qualificazione ai Mondiali 2025, il Salumificio Riva Molteno si prepara alla gara 1 delle semifinali playoff dopo il campionato di Serie A Silver. La prossima partita si gioca sabato 18 maggio al PalaSangiorgio alle ore 20 dove la squadra del Molteno sfida il team marchigiano del Camerano.

In casa Molteno, il mister Danilo Gagliardi, ha effettuato due settimane di lavoro per preparare la squadra ed ogni singolo giocatore per il prossimo match che vale tutta la stagione. Si troveranno anche i due “bomber” della regular season: Vincenzo Laera (172 reti, Camerano) e Thomas Bernachea (166 reti, Molteno).

“Premetto che sabato sera al PalaSangiorgio vogliamo vedere il pubblico delle grandi occasioni. Come è sempre stato in questa stagione, quando abbiamo giocato in casa, il pubblico moltenese è stato l’ottavo uomo in campo ed i ragazzi hanno bisogno di questo fondamentale supporto. Dobbiamo sfruttare questo appuntamento, anche perché, sarà l’ultimo impegno casalingo di questa stagione per il Salumificio Riva Molteno – continua il Direttore Sportivo -. Ci stiamo allenando molto bene, con mister Gagliardi che ha studiato ogni tipo di situazione di gioco, rispolverando anche le due partite perse, di misura, nella stagione regolare. I ragazzi sono concentrati, e per adesso, sono tranquilli. Stanno lavorando sodo e con la massima attenzione su ogni dettaglio”.

“Camerano è giunto primo nella regular season ed avrà la possibilità di giocare gara 2 ed eventualmente gara 2 in casa. Indubbiamente per loro è un vantaggio, ed è giusto che sia così, perché hanno vinto meritatamente la regular season, grazie anche all’ottimo lavoro che sta svolgendo il loro allenatore Davide Campana. Nel team ci sono due giocatori, come Laera, e l’esperto portiere Ansaldo, che fanno la differenza. Poi Camerano, come noi a Molteno, ha un pubblico davvero caloroso. Saranno davvero delle belle sfide” spiega il Direttore Sportivo.

“Sabato dobbiamo vincere e sono convinto che Molteno disputerà un’ottima gara. Vogliamo chiudere la stagione casalinga con un’ottima prestazione, cercando di ottenere una vittoria. Poi penseremo alle prossime sfide. Grande rispetto per Camerano, ma anche loro sono consapevoli di affrontare una formazione compatta, tenace e determinata. Dobbiamo disputare la gara perfetta. Camerano è una squadra compatta e completa in ogni reparto, e noi non possiamo sbagliare nulla se vogliamo vincere questa sfida. Ci giochiamo l’intera stagione – continua Somaschini – e ne siamo consapevoli. Siamo pronti per mettere in campo tutte le energie mentali, fisiche ed atletiche, per cercare di conquistare un traguardo importante”.