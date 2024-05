Galbiate dice addio al Vice Brigadiere della Finanza Giovanni Battista Tanchis

Lo scorso 20 dicembre tutta la comunità aveva festeggiato i suoi 100 anni

GALBIATE – Dolore a Galbiate per la morte del Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in congedo dal 1979 Giovanni Battista Tanchis. Originario di Sassari ha prestato servizio lungo la linea di confine con la Svizzera per il contrasto al contrabbando, una dedizione al lavoro che gli è valsa, tra i numerosi riconoscimenti, la Croce d’Argento per Merito di Servizio.

Nato a Semestene (SS) il 20 dicembre 1923, si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza l’11 gennaio 1943, in pieno Secondo Conflitto Mondiale. Durante la guerra viene impiegato a disposizione delle Autorità militari per la sorveglianza e la difesa degli obiettivi sensibili nella Capitale. Successivamente, nel mese di novembre del 1951, viene trasferito alla VI Legione di Como, ove presta servizio in numerosi Reparti nelle Province di Varese e Como.

È lungo la linea di confine che il giovane finanziere Tanchis viene impegnato in numerosissime operazioni anti-contrabbando. Faticosi appostamenti e inseguimenti per dare la caccia ai contrabbandieri di sigarette. Negli anni a seguire, mentre progredisce in carriera e conquista i gradi da Vice Brigadiere, si dedica alle attività di Polizia Tributaria e al contrasto ai crimini fiscali.

Il 20 dicembre scorso tutta la comunità di Galbiate e i vertici della Guardia di Finanza di Lecco erano andati a trovarlo a casa per fargli gli auguri per l’importante traguardo dei 100 anni di vita. Giovanni Battista Tanchis lascia la moglie Aliette, le figlie Giuliana e Anouk con Marco, le affezionate nipoti Maddalena, Magali e Gaelle e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato venerdì 17 maggio alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Galbiate.