Calcio Lecco. Mister Bonazzoli carico: “Bisogna fare subito punti”

La società di via Don Pozzi ha presentato in conferenza stampa il nuovo mister Emiliano Bonazzoli

“Mi piace la sfida e l’affronterò con la testa giusta”

LECCO – “Porterò qui la mia esperienza come calciatore che come allenatore”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli che raccoglie l’eredità di Luciano Foschi sulla panchina del Lecco. La squadra bluceleste sta vivendo un momento difficile in quanto è ultima nel campionato di Serie B, dopo 6 gare disputate in cui non è arrivata alcuna vittoria, ma solo un pareggio e cinque sconfitte.

Secondo il neo mister bisognerà lavorare sul campo per trovare risultati alla domenica: “Sto conoscendo sia i giocatori che lo staff e con Andrea Malgrati abbiamo già impostato un piano di lavoro. La partita contro Ascoli è vicina ed importantissima perciò, bisogna fare subito punti e i ragazzi hanno alzato l’asticella in questa settimana per allontanarsi presto dalla zona bassa dalla classica”.

Sull’apporto che Bonazzoli porterà alla compagine lecchese il mister ha dichiarato che: “Porterò qui tutta la mia esperienza da attaccante e trasmetterò tutto quello che so al reparto al cento per cento. Per la fase difensiva ci penserà Andrea Malgrati che lavora benissimo da tempo, quindi sarà questo il binomio giusto per portare avanti il lavoro di tutta la squadra che deve essere d’insieme tra tutti i reparti”

“Rispetto a quando ho lasciato la carriera da calciatore – prosegue Bonazzoli – la Serie B è cambiata tantissimo in questi anni, bisogna essere costantemente aggiornati nel preparare le partite e conoscere gli avversari. Non temo il doppio salto di categoria bisogna affrontare le sfide come le ho sempre affrontare da calciatore con la testa giusta e il giusto atteggiamento. Se da calciatore pensi solo a te stesso da allenatore devi pensare a tante teste a tanti fisici diversi. La sfida mi piace e l’affronterò col giusto l’atteggiamento ed è per questo sono venuto qua”.

Per quanto riguarda la tattica, l’ex attaccante doriano ha parlato di una propria idea di gioco consolidata che sta portando avanti da due anni, il 3-5-2: “La squadra è già fondata su questo modulo ma, ci potrebbero essere dei cambiamenti durante queste settimane. Metterò dentro delle idee nuove e delle novità, vedremo che riscontri avrò dai ragazzi”.

Dopo il match di Cosenza, la società ha cambiato il preparatore atletico e vorrebbe riportare a Lecco Diego Sciera con cui si sono avuti degli ottimi risultati nella passata stagione. In questi giorni, racconta Bonazzoli: “La squadra ha lavorato molto intensamente e i giocatori sono propensi e positivi ad sorpassare l’ostacolo e i problemi sorti durante questo inizio di campionato”.

Infine, il tecnico ha commentato la differenza che c’è tra la Serie C e la B dove: “Non bisogna mai abbassare l’attenzione come a Cittadella. Nel campionato cadetto i valori si alzano, i tempo di reazione diminuisco e bisognerà lavorare tanto sul campo. Dovremmo essere sempre più uniti e cercare di remare tutti assieme nella stessa direzione ed essere più compatti. Farci scivolare via le voci negative e non aver paura nelle giocate lavorando molto sulla testa dei giocatori”.