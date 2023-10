Calcio Lecco. Emiliano Bonazzoli è il nuovo allenatore dei blucelesti

Il Lecco sceglie Emiliano Bonazzoli come nuovo allenatore della prima squadra

Il neo mister sarà presentato venerdì 13 ottobre alla stampa

LECCO – La società Calcio Lecco comunica la scelta di Emiliano Bonazzoli come nuovo mister della compagine bluceleste a seguito dell’esonero di Luciano Foschi. All’ex giocatore della Sampdoria è stato affidato incarico nella giornata di oggi, 12 ottobre, con l’obiettivo di cominciare a conquistare importanti punti nel campionato di Serie B al fine di lasciare l’ultimo posto attuale.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Lecco: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano Bonazzoli. Confermato Allenatore in seconda Mister Andrea Malgrati. Confermati come collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili. Il mister sarà presentato alla stampa domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 17“.

Inoltre, alle 19:30, si terrà un allenamento a porte aperte presso lo stadio Rigamonti-Ceppi con unica entrata quella della Curva Nord in cui la squadra lecchese sarà impegnata in una partita in famiglia.

Bonazzoli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2016 facendo la gavetta nell’Atletico Conselve in Prima Categoria e in Promozione prima come collaboratore e poi come guida tecnica. Nel 2018, l’ex doriano centra la salvezza con il Chievo Verona Valpo nel campionato di Serie A femminile mentre, nell’annata successiva passa al Verona femminile ma rescinde consensualmente il contratto a metà stagione.

A settembre 2020 entra nello staff tecnico di Aimo Diana come collaboratore nel Renate in Serie C. A gennaio 2022, Bonazzoli viene, infine, nominato primo allenatore del Fanfulla in Serie D dove raccoglie la squadra in zona playout e riesce a conquistare la salvezza con due giornate di anticipo, si dimette a febbraio 2023 lasciando la squadra all’ottavo posto in classifica.