Il trionfo della Picco Lecco: società e atlete premiate dal Comune

Ragazze e staff della Picco Lecco festeggiate in municipio per la vittoria del campionato

La prossima stagione il debutto in Serie A2: “La città sostenga la squadra in questa nuova impresa”

LECCO – Dopo la festa al Bione, all’arrivo del pullman che ha riportato le giocatrici a casa all’indomani della vittoria in terra sarda, un nuovo momento di acclamazione per la Picco Lecco e delle sue pallavoliste: l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare lo storico trionfo della squadra che ha conquistato il campionato dalla prossima stagione debutterà in Serie A2.

“Ricevervi qui è il tributo simbolico ma importante di una città che fa il tifo per voi – ha esordito il sindaco Mauro Gattinoni accogliendo il team lecchese – Forza Picco! Grazie a tutte voi e grazie ai vostri tecnici e dirigenti, perché un risultato come questo si ottiene solo con lo sforzo di tutti”.

“La finale è stata uno spettacolo – ha commentato l’assessore allo sport Emanuele Torri – vedere il palazzetto esplodere è stata una grande emozione. Conoscendo il vostro presidente Dario ho imparato anche il motto della società: famiglia, scuola e squadra, uno slogan che non contiene parole vuote ma centrali per la crescita educativa dei ragazzi”.

Ringraziamenti rilanciati dal presidente Dario Righetti nei confronti “del team, della trentina di persone che sono dietro le quinte e grazie anche a chi oggi non è più qui per festeggiare con noi” ha rimarcato con commozione il presidente riferendosi ai dirigenti scomparsi negli ultimi anni, come Nadia Ghianda e Luciano Lavecchia.

“Il progetto della Picco parte da molto lontano, io ne ho accompagnato un piccolo pezzo di questo tragitto ma ci siamo intesi subito sui valori – ha rimarcato il coach Gianfranco Milano – quest’anno in realtà è stato facile, il gruppo sapeva cosa fare anche nei momenti di difficoltà. Da un certo momento in poi si è capito bene che la squadra voleva vincere il campionato, entrava in campo con grande aggressività e il supporto del pubblico ci ha aiutato tantissimo. Avremo bisogno del sostegno della città e del territorio anche in questa nuova stagione in serie A2″

La capitana Serena Zingaro è intervenuta in rappresentanza delle compagne: “Si è creato un bellissimo gruppo che ha portato a questo successo e siamo molto orgogliose di aver rappresentato la città di Lecco”.

Presente all’incontro anche Marco Berera, imprenditore titolare di AcciaiTubi, main sponsor della squadra lecchese. Il sindaco Gattinoni e l’assessore Torri hanno voluto premiare società e atlete con dei riconoscimenti che sono state consegnate a dirigenza, staff tecnico e giocatrici.