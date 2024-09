L’Atletica Lecco chiude 9^ nella finale A “Argento” del Campionato di Società U23

Lorenzo Forni e Alessandro Rota medaglia d’argento rispettivamente negli 800m e nei 110hs

Il prossimo fine settimana i lecchesi saranno in gara per il Campionato di Società Assoluto

ISERNIA – Fine settimana all’insegna del Campionato di Società Under 23 su pista, con l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che ha gareggiato nella Finale Nazionale A “Argento”. A vincere sono stati gli atleti romani della Asd Acsi Atletica Campidoglio con 145,5 punti, a solo 1 punto i toscani dell’Atletica Firenze Marathon con 144,5 punti, a chiudere il podio al 3° posto la As La Fratellanza 1874 (Modena) con 141 punti. I gialloblu lecchesi chiudono al 9° posto con 116,5 punti.

Sul podio Lorenzo Forni e Alessandro Rota

Due medaglie per i nostri atleti: Lorenzo Forni 2° negli 800m con 1’55”46 e Alessandro Rota 2° nei 110hs con 14”98.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

Due atleti al 4° posto: Martino Arlati sui 3000sp con 10’03”12 e Andrea Magni nel lancio del martello con 38,24m. Al 5° posto tre atleti: Mattia Tacchini sui 100m con 11”15, Alessandro Rota sui 400hs con 56”93 e Matteo Maggioni nel salto con l’asta con 3,90m. Al 6° posto Ionut Puju sui 1500m con 4’03”71 e la staffetta 4x100m di Francesco Antonio, Matteo Maggioni, Alessandro Canclini, Mattia Tacchini con 43”66. Al 7° posto Gabriele Sutti sui 5000m con 15’58”31, Matteo Maggioni nel salto in lungo con 6,45m, Giacomo Arienti nel lancio del giavellotto con 47,50m e la staffetta 4x400m di Mattia Melloni, Federico Meda, Lorenzo Forni, Alessandro Canclini con 3’31”34. All’8° posto Francesco Antonio Alfieri sui 200m con 23”06, al 9° posto Andrea Magni nel lancio del disco con 22,60m e Giacomo Arienti nel getto del peso con 9.15m. All’11° posto Mattia Melloni nel salto in alto con 1,60m; 12° posto per Federico Meda sui 400m con 52”56. Samuele Arienti tre nulli per il salto triplo.

Il prossimo fine settimana l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sarà in gara per il Campionato di Società Assoluto. La squadra maschile sarà impegnata nella Finale A “Argento” a Camerino (MC), mentre a Livorno la squadra femminile gareggerà per la finale A “Bronzo”.