Sci Club Lecco. Ottimi risultati nelle gare Fis Junior di Chiesa in Valmalenco

Un week-end da incorniciare con il 1° posto assoluto di Eleonora Pizzi e il 2° posto di Linda Amidei

Ottimi risultati anche nella categoria Aspiranti con Raffaele Monaco e Vittoria Giacomelli

CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Un fine settimana da ricordare per lo Sci Club Lecco, che a Chiesa in Valmalenco, sede delle quattro gare FIS Junior di Slalom Speciale (due maschili e due femminili), ha ottenuto risultati straordinari: un 1° posto assoluto con Eleonora Pizzi, un 2° posto assoluto con Linda Amidei, un 1° posto nella categoria Aspiranti con Raffaele Monaco e un 2° posto Aspiranti con Vittoria Giacomelli.

Il week-end è iniziato alla grande con la gara femminile di sabato, dove Eleonora Pizzi ha conquistato la vittoria, mettendo tutte dietro le spalle e fermando il cronometro sul miglior tempo di 1’35″67. Sfiora il podio assoluto la compagna di squadra Vittoria Giacomelli, protagonista di un’altra grande prestazione che le è valsa il 4° posto assoluto e il 1° posto nella classifica Aspiranti.

Ottime prove anche per Giorgia Sala, che ha chiuso in 6ª posizione, e per Giulia Bonaso, che ha terminato in 1ª posizione. Più indietro, Clelia Milani ha ottenuto il 29° posto, mentre Elisa Bormolini si è classificata 33ª. Fuori dalla gara nella prima manche Aurora Cervini e, nella seconda, Linda Amidei.

Nella gara maschile, vinta da Lorenzo Pittarelli, il migliore dei lecchesi è Giacomo Galli, che sfiora il podio con un ottimo 4° posto. Molto bene anche Matteo Vaglio, 8° classificato, e Raffaele Monaco, che si piazza 17° assoluto e conquista il 1° posto nella classifica Aspiranti. Subito dietro, Simone Tondale si classifica 18°, seguito da Edoardo Carraro (38°), Marco Balen (39°), Leo Lampugnani (41°) e Ivan Bertoldini (49°). Fuori dalla gara Alessandro Pizzi, Luca Bianchi e Martino Galli.

Nella gara di ieri, domenica, grande performance di Linda Amidei, che si è classificata 2ª assoluta con il tempo di 1’28”54, preceduta solo dalla vincitrice Federica Pistilli (1’28”37). Ottime prestazioni anche per Giorgia Sala, 5ª, Eleonora Pizzi, 7ª, e Vittoria Giacomelli, 9ª. A seguire, Giulia Bonaso ha chiuso 15ª, Clelia Milani 30ª, Elisa Bormolini 36ª e Aurora Cervini 41ª.

Infine, nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è Simone Tondale, che ha chiuso in 8ª posizione, seguito da Marco Balen (28°), Raffaele Monaco (30°), Edoardo Carraro (35°), Leo Lampugnani (37°) e Ivan Bertoldini (42°). Fuori nella prima manche Martino Galli, Alessandro Pizzi e Matteo Vaglio, mentre nella seconda sono stati eliminati Giorgio Ferri e Giacomo Galli.