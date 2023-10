Mandello. Trofeo delle Grigne, comincia il conto alla rovescia

Ultimi preparativi per la storica gara, che si correrà domenica 15 ottobre da Molina al Rifugio Elisa

Novità la Molina Double Trail, nuovo logo e una birra dedicata. E tanti trofei, uno alla memoria dei Ferrario

MANDELLO – Magliette pronte, pacchi gara in preparazione, disposizione dei volontari da definire. Nella sede del Cai Grigne Mandello, in questi giorni di inizio ottobre, si sta pensando a una sola cosa: il Trofeo delle Grigne. Lo storico appuntamento di corsa in montagna si fa sempre più imminente, con il momento del via fissato a domenica 15 ottobre.

Come tradizione vuole del resto, perché la manifestazione podistica non competitiva si è sempre corsa in questo periodo, quando il panorama delle Grigne intorno al Rifugio Elisa, traguardo della gara, si tinge dei colori autunnali. Ma per godere di una simile bellezza i corridori dovranno prima faticare, stringere i denti e dare l’anima sulla salita che dalla frazione mandellese di Molina porta fino al rifugio. 8,264 km e 1270 metri di D+, dall’asfalto di piazza IV Novembre allo spettacolo di alberi variopinti sormontati dalla cornice grigiastra del Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonari.

Gli iscritti sono già una cinquantina (anche se mentre scriviamo sicuramente sono cresciuti ulteriormente) i quali condivideranno, per la prima volta e anche se solo per alcuni tratti, il percorso con i partecipanti della Molina Double Trail, novità assoluta di quest’anno in cui gareggeranno ragazzi con disabilità intellettive, ciascuno affiancato da un accompagnatore. Partenza per loro sempre in piazza IV Novembre ma arrivo, a differenza degli altri atleti, in Polisportiva, seguendo un tracciato di 7,38 km e 365 m D+. A volere l’iniziativa, insieme al Cai Grigne, l’associazione Arcobaleno della Polisportiva che segue questi giovani e già ha collaborato diversi anni con il TGS (Trail Grigne Sud) istituendo un format simile chiamato TGS Intrepid.

Per dare ancora più “pepe” alla competizione, l’associazione Arcobaleno ha deciso di mettere in palio il Trofeo Arcobaleno, assegnato al miglior corridore di entrambe le manifestazioni TGS Intrepid e Molina Double Trail, diverse ma unite da un unico scopo: abbattere le barriere attraverso lo sport.

E il capitolo trofei non si esaurisce qui: alla prima donna andrà, come lo scorso anno, il Trofeo Daniela Panizza, che fu organizzatrice attiva della Molina-Rifugio Elisa, scomparsa nel luglio 2022, mentre al primo uomo assoluto sarà consegnato il Trofeo Oreste Lafranconi, in memoria dello storico presidente del Cai Grigne Mandello dal 1985 al 1991. E da ultimo, non per importanza, il Trofeo Ermanno Ferrario, destinato al terzo uomo assoluto maschile e intitolato al recentemente scomparso Ermanno Ferrario, membro della famiglia a cui si deve la costruzione del Rifugio Elisa, in particolare a Evangelista Ferrario, che donò il terreno su cui poi la struttura sorse, chiamata come la figlia, Elisa. A lui è dedicato anche il Trofeo Evangelista Ferrario, che andrà come sempre alla miglior squadra classificata (lo scorso anno furono i Falchi di Lecco).

Apparentemente nell’ombra, ma in realtà sempre presente dietro le quinte e a tutte le premiazioni, la famiglia Ferrario ha visionato in anteprima anche la maglia ufficiale della 26esima edizione della Molina-Rifugio Elisa. A far visita alla sede del Cai Grigne Luigi Ferrario, figlio di Evangelista e fratello di Elisa.

Parlando di magliette, ci sono una serie di particolarità da sottolineare: sulle t-shirt destinate ai concorrenti (scure per gli uomini e fucsia per le donne) compare il Rifugio Elisa con le Grigne sullo sfondo, disegno dell’artista Gerardo Gaddi, e un dettaglio magari non subito evidente a colpo d’occhio. Rispetto agli anni precedenti, il rifugio è stato rimaneggiato, aggiungendo la nuova parte della struttura, ampliata e inaugurata nel 2022, per avere un’immagine perfettamente rispondente alla realtà. Realizzata poi un’apposita maglia per la Molina Double Trail e un’altra per i volontari. Tutte, nessuna esclusa, accomunate dal nuovo logo della Molina-Rifugio Elisa, che racchiude in sé, com’è visibile anche graficamente, Trofeo delle Grigne e Molina Double Trail. Simbolo che comparirà anche sull’etichetta della nuova birra creata ad hoc per la storica gara di corsa in montagna.

Ideare una maglia specifica per i volontari è anche un modo per segnalare quanto siano un punto fermo della manifestazione, imprescindibile. Coinvolgere quante più persone possibili e trascorrere tempo insieme è ciò che più di tutto sta a cuore agli organizzatori del Trofeo delle Grigne. “La risposta dei volontari è stata importante – spiegano dalla sezione del Cai – a quelli storici se ne sono aggiunti di nuovi desiderosi di dare una mano“. Obiettivo, possiamo dire, finora raggiunto. Menzione speciale va anche al Comune di Mandello, che patrocinerà l’evento, come fatto in passato.

Sul sito il programma della manifestazione (sia Trofeo delle Grigne che Molina Double Trail) e, per chi ancora vuole o deve iscriversi, la sezione dedicata alle iscrizioni.