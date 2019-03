Finisce con uno spettacolare 4-3 il derby interprovinciale tra la Luciano Manara e la ColicoDerviese

Senza reti l’altro derby tra il Barzago e la Brianza Cernusco Merate

BARZANO’ – Si chiude con un pirotecnico 4-3 la sfida del “Figliodoni” di Barzanò che ha visto opposte Luciano Manara e ColicoDerviese. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti di tre reti, grazie alle marcature di Locatelli, Sansonetti e Sibio. Da segnalare inoltre un rigore sbagliato da Mattaboni, sul risultato di 1-0, per la ColicoDerviese.

Nella ripresa i lariani entrano in campo con un altro piglio e arrivano al pareggio con una doppietta di D’Agostino, il cui secondo gol viene realizzato dagli undici metri, e con una rete in girata di Paganin. All’88’ però la difesa ospite combina un pasticcio, con Sansonetti che è lesto nell’approfittarne per siglare il 4-3, che consente alla Manara di mantenere il terzo posto ad un solo punto dal Casati Arcore.

Termina 0-0 invece la gara tra il Barzago e la Brianza Cernusco Merate. Le due compagini muovono la classifica ma non escono dal loro momento complicato. In particolare la Brianza, sempre terz’ultima in classifica.

Conquista infine un buon punto l’Aurora Olgiate che pareggia in casa per 2-2 contro il Basiano Masate. Le reti giallorosse portano le firme di Isacchi e Sare.