Oggiono. I risultati della corsa campestre riservata alle scuole secondarie

La competizione si è tenuta giovedì, fase regionale il 20 febbraio

Mattioli: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questa giornata di sport”

OGGIONO – Si sono svolte giovedì 23 gennaio le gare, suddivise per categoria, Cadette/Cadetti Primo Grado ed Allieve ed Allievi II Grado, di corsa campestre riservate alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco.

Molto soddisfatto il referente della Rete attività sportive scolastiche UST di Lecco, Tommaso Mattioli: “Voglio ringraziare vivamente tutti i partecipanti per la positiva giornata di sport scolastico vissuto insieme. Ringrazio anche il Comune di Oggiono per la preziosa collaborazione, in particolare il consigliere comunale con delega allo sport il dott. Marcello Muscariello”.

“Inoltre, voglio sottolineare il merito di alcuni attori per la riuscita di questa giornata: l’istituto Bachelet di Oggiono, nella persona della Dirigente scolastica Anna Panzeri;

il medico Michele Calegari e la Croce Rossa servizi sportivi. Ovviamente, un grazie speciale al signor Dell’Oro del Rugby Lecco per la gestione dell’impianto sportivo di via De Coubertin di Oggiono. Infine a Giovanni Longhi dell’Atletica Oggiono, Valentino Valtorta dell’atletica AVIS Oggiono, Francesco Bona e tutti i volontari e i giudici della FIDAL Como-Lecco il servizio di cronometraggio della OTC Evodata”.

Da segnalare che la successiva fase della corsa campestre ovvero quella regionale (Categorie Cadette/Cadetti Primo Grado ed Allieve ed Allievi II Grado) è prevista per il 20 febbraio presso il parco tematico Capo di Monte BS.

Di seguito i risultati suddivisi per categoria: