Resegup 2024, aperte le iscrizioni alla skyrace lecchese

1200 i pettorali disponibili anche per l’edizione numero 13

Grazie al main sponsor Ande pacco gara ricco con un paio di scarpe da trail running

LECCO – Conto alla rovescia per l’apertura delle iscrizioni alla Resegup 2024 di questa sera alle ore 21, sul sito www.kronoman.net che quest’anno sfodera, grazie al main sponsor Ande, un pacco eccezionale, un paio di scarpe da trail running modello Thunder.

Anche per questa edizione saranno 1200 i pettorali a disposizione con il costo di iscrizione invariato e inchiodato a 38 euro fino al 31 marzo. Dopodiché ci sarà un balzello in avanti con il costo che passerà a 45 euro fino al 15 maggio, quindi dal 16 al 26 maggio (data ultima per potersi iscrivere) il costo sarà di 50 euro.

Resegup che è stata presentata venerdì scorso presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano e che si riconferma un grande appuntamento nel panorama della corsa in montagna regionale e non solo.

Come sempre saranno 24 i chilometri da macinare per un totale di 1800 metri di dislivello positivo, con gli atleti che partiranno sabato 1 giugno, alle 14.30, da piazza Garibaldi in centro Lecco per raggiungere il rifugio Azzoni situato in vetta al Resegone per tornare in piazza Garibaldi dove è fissato il traguardo. Tempo massimo per chiudere l’impresa 6 ore.

Non resta quindi che collegarsi al sito kronoman.net e prenotare il proprio pettorale! Buona corsa a tutti!