Serie D. La Casatese ottiene la seconda vittoria stagionale

La Casatese ottiene tre punti esterni sul campo della Castellanzese

I biancorossi vincono di misura, 0-1, grazie alla rete al 23′ di Alessio Cargiolli

CASATENOVO – I ragazzi di Joey Commisso rialzano la testa nel campionato di Serie D 23/24 ed ottengono 3 importanti punti sia per classifica che per il morale in trasferta contro la Castellanzese. La Casatese, orfana del capitano Isella e del centrale difensivo Gulinelli, trova riscatto nel turno infrasettimanale dopo la rocambolesca sconfitta subita contro la Varesina domenica, 1° ottobre.

L’allenatore dei biancorossi commenta così la vittoria odierna: “Era importante per la testa dei ragazzi ottenere un successo, oggi ho stravolto la formazione inserendo tre giocatori che non erano mai partiti titolari ed abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, nel secondo siamo calati un po’ ma abbiamo difeso il vantaggio in maniera ordinata”.

“Finalmente la prima gara ufficiale tra coppa e campionato in cui non prendiamo gol – continua il mister – e questo merito va dato ai ragazzi. In particolare, alla coppia centrale Perego-Pizzi che per essere la prima volta che scendevano in campo assieme hanno giocato molto bene in una zona così importate come la difesa”.

La prossima gara sarà in casa contro il Villa Valle, domenica 8 ottobre alle 15:00, e per Commisso: “L’obiettivo è dare continuità di risultati e cercare di raccogliere quello che non abbiamo ottenuto in queste prime giornate. Giocheremo contro il Villa Valle con cui abbiamo giocato in Coppa e ha sempre una rosa ben allestita, inoltre in questi giorni si è rafforzato sul mercato, perciò non sarà una gara facile come tutte le squadre del nostro girone”.