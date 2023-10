Serie D. La Casatese perde 3-2 contro il Varesina

Sconfitta casalinga per la per Casatese

I lecchesi perdono per 3-2 contro il Varesina, determinanti i due rigori concessi agli ospiti

CASATENOVO – La Casatese di mister Joey Commisso subisce la terza sconfitta nel campionato di Serie D 2023/2024 contro la formazione della Varesina guidata da Marco Spilli. Al Comunale di Casatenovo, i biancorossi hanno commesso degli errori determinanti in fase difensiva regalando due rigori agli ospiti.

La cronaca

Dopo appena 3′ minuti di gioco, da angolo a favore dei padroni di casa, gli ospiti recuperano palla e partono in contropiede con una bella discesa sulla sinistra. Gasparri (V) lascia partire un tiro in diagonale che batte il portiere Picarelli (C).

La Casatese trova il pareggio al 30′ con una grandissima rovesciata in area di Stefanoni che insacca al volo il calcio d’angolo al bacio di Romano (C). Il pareggio dura poco, al 36′, rigore netto sul numero 90 della Varesina, Vincenzo Vitale (V), che batte il portiere di casa dagli 11 metri.

Nella ripresa la Casatese parte all’attacco e sempre su un ribaltamento di fronte nasce il secondo episodio del rigore. Dal dischetto si presenta il numero 10 ospite, Orellana (V), che non sbaglia. Il migliore in campo dei biancorossi, Stefanoni, va a segno nuovamente al 72′ ma, non basta per riaprire la partita.

Una gara nervosa per la Casatese che termina il match in nove uomini a causa della doppia ammonizione del capitano Isella e il rosso diretto nel finale del centrale difensivo lecchese Gulinelli.

Il tecnico biancorosso, Joey Commisso, ha commentato così la partita: “Gara in linea con le altre partite di inizio campionato in cui costruiamo parecchio, pur non facendo male la fase difensiva commettiamo degli errori ingenui. Abbiamo causato due rigori da calci piazzati, come a Caldiero, in momenti fondamentali della partita. Più sali di categoria, più questi errori si pagano. La squadra è giovane ma questa non deve essere una scusante”.