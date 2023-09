Calcio Serie D. La Casatese sbanca Piacenza

Prima vittoria in campionato per la Casatese di Joey Commisso

I lecchesi vincono 3-1 contro la squadra di Maccarone, biancorossi a segno con Stefanoni (4′), Isella (61′) e Serra (77′)

PIACENZA – La Casatese conquista i primi tre punti nel campionato di Serie D in trasferta contro l’ostico Piacenza di Maccarone, squadra costruita per salire in Serie C. Al Leonardo Garilli, i ragazzi di Joey Commisso vanno subito in vantaggio e gestiscono il risultato sino alla fine. L’espulsione di Del Dotto e il rigore sbagliato da parte di D’Agostino hanno agevolato la gara ai lecchesi.

La cronaca

Il Piacenza parte deciso ma la Casatese sblocca subito il risultato al 4’ minuto, alla prima occasione da rete. Sul rinvio di Picarelli, il capitano Isella allunga la palla per Caraffa che la consegna a Stefanoni che supera due avversari in dribbling e infila il portiere Moro.

I padroni di casa tentano di riprendere la partita in mano con degli inserimenti centrali, ma la formazione di Commisso è in pieno controllo del gioco. L’occasione più grande capita sulla testa di Silva, costretto poi a lasciare il campo per un brutto colpo alla nuca.

Nella ripresa, Maccarone cerca di cambiare le carte in tavola inserendo Gerbaudo e Lopez Castro Fernandes, ma dopo due minuti di gioco avviene l’episodio che cambia la partita. La Casatese parte bene con Isella che innesca Caraffa, l’attaccante lecchese duella con Del Dotto che commette fallo da ultimo uomo e l’arbitro lo espelle. Il Piacenza rimane in dieci uomini e sotto di un gol. Sulla punizione dal limite il tiro viene deviato dalla barriera in angolo.

Al 49’, c’è la possibilità di riaprire la partita da parte del Piacenza, D’Agostino innesca Andreolli ma viene spinto da dietro e l’arbitro assegna il rigore. D’Agostino tira ma angola troppo a lato alla sinistra di Picarelli.

Al 56′, la Casatese raddoppia. Sul primo tiro dalla bandierina del secondo tempo, Romano pesca Isella in area di rigore che, completamente solo, insacca.

Al 71’, su una bella punizione dalla fascia sinistra, D’Agostino mette in mezzo un cross per Recino che anticipa Videkon di testa e mette la palla in rete alla spalle di Picarelli. La Casatese, però, non perde la calma e gestisce sia le energie che il campo e al 77’ chiude la partita con un bel tiro di Serra che mette la palla nell’angolino basso alla destra di Moro.

La Casatese in due partite guadagna 4 punti, ora il prossimo appuntamento è in casa contro la Varesina, domenica 1 ottobre alle ore 15, per continuare a salire in classifica.