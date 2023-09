Serie D. La Casatese conquista il primo punto in campionato

Primo punto in Serie D per la Casatese di Joey Commisso

Al Comunale di Casatenovo, i biancorossi pareggiano l’incontro grazie all’eurogol di Andrea Romano

CASATENOVO – La formazione di Joey Commisso si sblocca e conquista il primo punto nel campionato di Serie D 23/24 contro i bergamaschi del Brusaporto. Ad inizio match si alternano occasioni da entrambe le parti, quella più nitida capita sui piedi del numero 3 ospite che colpisce la traversa, al 10’, dopo una bella sovrapposizione sulla fascia sinistra.

Sul fronte opposto, la Casatese prova a rendersi pericolosa con dei bei cross dalla corsia sinistra da parte di Scipione ma, non c’è poca convinzione in attacco e l’undici biancorosso fatica anche in difesa.

Al 35′, il Brusaporto sblocca il risultato con il numero 9, Marco Castelli che supera Scipione in dribbling ed infila Picarelli di sinistro. Il gol è contestato dai ragazzi di Commisso per un fallo ad inizio azione su Comberiati sulla fascia destra, ma l’arbitro non muta la sua decisione.

La Casatese si sveglia e prova immediatamente a reagire e con una bella azione sulla fascia sinistra, innescata da capitan Isella e culminata con il gran colpo di testa, in torsione, di Caraffa che finisce di poco a lato, sfiorando il palo. Poco dopo anche il numero 9, Silvano, spreca la palla del pareggio sparando alto sopra la traversa da buona posizione.

Dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa, la partita si riapre con il gol dei padroni di casa. La squadra lecchese imposta una bella azione manovrata ad aprire la difesa avversaria, da fuori area, il numero 8, Andrea Romano lascia partire un destro a giro su cui il portiere del Brusaporto non può far nulla.

Durante il secondo tempo, gli ospiti rallentano i ritmi e si chiudono in difesa mentre, la Casatese domina il campo e cerca in numerose occasioni la rete del vantaggio. L’occasione più ghiotta capita sui piedi del numero 11, Colombo, che anticipa il difensore in area e lascia partire un destro angolato che sbatte però, contro il palo.

Il prossimo ed importante appuntamento per i ragazzi di Commisso è domenica in trasferta contro il Piacenza, domenica 23 settembre, alle ore 15:00.