Spettacolo Valma Street Block, sold-out per la gara di arrampicata urbana

400 climber hanno invaso Valmadrera, alle 18.45 le finali al pratone di Parè

In serata grande festa con le premiazioni e il concerto degli Scramble and the Cats

VALMADRERA – La gara è cominciata nel primo pomeriggio, ma c’è già tanta soddisfazione tra gli organizzatori del Valma Street Block, la gara di arrampicata urbana che negli anni è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più attesi per i climber locali e non solo. I 400 posti a disposizione sono andati tutti esauriti, complice un clima quasi estivo che ha esaltato la splendida cornice paesaggistica in cui sono state studiate le 40 postazioni boulder tra Paré, scuola dell’infanzia, centro diurno, chiesa di Pare e Rio Torto.

Finestre, cornicioni, colonne, panchine, muri… tutto ciò che è “scalabile” ha contribuito a rendere più spettacolare l’immenso parco giochi su cui si sono cimentati gli arrampicatori, contribuendo segnare l’ennesimo successo dello spettacolare evento nato nell’ormai lontano 2015 grazie all’idea di 7 giovani valmadreresi.

Inizio gara ore 13.30, chiusura dei blocchi alle 18, alle 18.45 le finali con i migliori con il pratone di Parè che si trasformerà in una vera e propria arena dove i tifosi faranno sentire la proprio voce (tutti sono invitati a partecipare). Ma la festa non finisce qui perché alle 20 ci saranno le premiazioni e, a seguire, il concerto degli Scramble and the Cats.

Una grande festa dell’arrampicata che, per un pomeriggio, scende in città per far ammirare a tutti quel gioco di potenza ed equilibrio che di solito si svolge in montagna. Colori, divertimento e tantissimi giovani e giovanissimi… con il Valma Street Block si respira già aria d’estate!