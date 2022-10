Bene la prima squadra, male le altre

Ecco i risultati delle sfide di sabato

VALMADRERA – Le squadre della ASD TT Valmadrera sono state impegnate, sabato 8 ottobre, in vari incontri ottenendo risultati alterni.

In particolare si è vista una buona vittoria in trasferta a Saronno per la prima squadra, che si è così risollevata dopo la sconfitta ottenuta nelle scorse settimane.

Le cose non sono andate altrettanto bene per le altre formazioni, che hanno ottenuto tre sconfitte, seppur con lo scarto minimo; nel dettaglio, la squadra di D2 ha perso due incontri con il punteggio di 2-3, facendosi rimontare dopo essere andata in vantaggio per 2-0.

Di seguito, tutti i risultati delle partite; tra parentesi, di fianco al nome dei partecipanti, il numero di incontri vinti.