Coppa Italia Next Pro di skiroll: vincono Aurora Invernizzi e Marco Combi

A Verrayes, in Valle D’Aosta, la 7^ e 8^ tappa del circuito

Gare sprint in tecnica libera e mass start distanza in tecnica libera

VERRAYES (AO) – Organizzata dallo Sci Club Amis de Verrayes, nel week-end scorso si sono svolte due tappe della Coppa Italia Next Pro di skiroll. Sabato pomeriggio prima le gare 200m con qualificazioni, ottavi, quarti e finali. Nella categoria Giovani/Seniores Maria Invernizzi (Cm Valsassina) chiude al 3° posto (2^ nella categoria Giovani), all’11° posto Camilla Crippa (Pol Brianza) 7^ Giovani, Paola Beri (Cm Valsassina) chiude al 15° posto.

Nella categoria Children vince Aurora Invernizzi (Cm Valsassina), Marco Combi (Sc Primaluna) 9° classificato. Nella categoria Pulcini Mattia Combi (Sc Primaluna) chiude al 2° posto.

Domenica mattina partenza in Mass Start in tecnica libera in distanza, vincono Aurora Invernizzi e Marco Combi.

In gara dalla U10 (1,3km) fino ai Master (16km), oltre 110 atleti al via della 8^ tappa della Coppa Italia Next Pro, Coppa Comune di Verrayes, 22 atleti nella categoria Giovani/Senior femminile. Vince Lisa Bolzani (Sc Orsago) con 31’59”4, gran bella gara della valsassinese, Maria Invernizzi 3^ classificata con 32’00”1, 8^ classificata Camilla Crippa con 33’50”8, bene la Master Paola Beri che vince la categoria con 33’52”8 (9^ Giovani/Senior). 35 atleti in gara per gli Assoluti però nessun valsassinese al via.

Nelle gare giovanili negli U12 (Cuccioli) vince Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco) con 8’15”0, bene 2° Mattia Combi con 8’26”1. Nella categoria U14 (Ragazzi) vince Marco Combi con 11’30”6, nella categoria U16 (Allievi) vince Aurora Invernizzi con 21’26”6.

Sabato e domenica la 9^ e 10^ tappa di Coppa Italia a Boario Terme (BS), sabato la sprint maschile e femminile in tecnica libera valida anche per il Campionato Italiano, domenica Mass Start maschile e femminile in tecnica libera.