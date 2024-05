Valsassina. Don Marco Mauri lascia la comunità Pastorale Madonna della Neve

Il prevosto è arrivato in Valsassina nel giugno 2015, tra pochi giorni lascerà i fedeli per una nuova destinazione

Il nuovo parroco, che verrà assegnato alla comunità pastorale Madonna della Neve, si insedierà a settembre

PRIMALUNA – Don Marco Mauri parroco della comunità Pastorale Madonna della Neve si prepara a lasciare i fedeli per una nuova destinazione che ancora non è stata resa nota.

Il prevosto, lecchese di origini, si è insediato in Valsassina il primo giugno del 2015 dopo un precedente incarico a Monza.

La Comunità pastorale Madonna della Neve racchiude le parrocchie di Taceno, Parlasco, Primaluna, Introbio e Cortenova. Don Marco aveva fatto il suo ingresso in valle con una messa solenne che si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Primaluna. Alla cerimonia presero parte amministratori locali, autorità, associazioni e gruppi musicali del territorio.

Contattato telefonicamente per un ricordo sull’esperienza valsassinese Don Marco Mauri preferisce non rilasciare dichiarazioni ma conferma la notizia: “In questi giorni sto salutando i fedeli in occasione delle messe e dei rosari che si tengono nei diversi paesi. Non so ancora quale sarà la mia prossima assegnazione”.

Il nuovo parroco che guiderà la comunità pastorale del centro Valsassina verrà designato a settembre.