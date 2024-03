Comune di Colico – AVVISO “Ampliamento Comparto produttivo Sval Elettrica srl”

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI “AMPLIAMENTO COMPARTO PRODUTTIVO SEVAL ELETTRICA SRL”, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I. E DELL’ART. 97 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.

Il Responsabile della Struttura n. 3

Visto l’art. 8 del DPR n. 160/201 e s.m.i. e l’art. 97, comma 4,

della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che gli atti del progetto di “AMPLIAMENTO COMPARTO PRODUTTIVO SEVAL ELETTRICA SRL” in Variante al Piano di Governo del Territorio, adottato con determina della Struttura n. 3 del 11.03.2024 n. 38 e relativi allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso la Struttura 3, negli orari di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì – venerdì ore 9,00-12,30 / lunedì ore 14,00-16,00), per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano online “Lecco Notizie” e cioè dal giorno 13.03.2024 al giorno 28.03.2024.

Inoltre, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.colico.lc.it alla

sezione “Aree tematiche / Urbanistica”.

Entro i successivi 15 (quindici) giorni consecutivi, cioè entro e non oltre il giorno 12.04.2024, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni tramite PEC all’indirizzo colico@cert.legalmail.it oppure in duplice copia in carta libera presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Del presente avviso è data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio Online,

sul sito istituzionale e su quotidiano a diffusione locale.

Colico, 13.03.2024

Il Responsabile della Struttura n. 3

Programmazione – Gestione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

(Geom. Bruno Mazzina)