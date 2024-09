Questa sera l’evento con il Ragno Luca Schiera da Sport Hub

Con una video conferenza Schiera racconterà la straordinaria spedizione in Patagonia che lo ha portato con Paolo Marazzi a scalare il Cerro Nora Oeste. Inizio ore 20:30

LECCO – Luca Schiera, alpinista di fama internazionale e membro dei Ragni di Lecco, sarà il protagonista di una video conferenza organizzata da Sport Hub questa sera, giovedì 19, alle 20:30. L’evento, parte del ciclo “Sport Experience”, offrirà l’occasione di ascoltare il racconto della straordinaria spedizione in Patagonia che ha portato Schiera e Paolo Marazzi a scalare il Cerro Nora Oeste, una vetta fino ad allora inviolata.

Schiera, originario di Erba, condividerà le sue esperienze sul ghiacciaio del Campo de Hielo Norte, uno dei più vasti al mondo, e racconterà le sfide affrontate durante l’esplorazione di questa regione selvaggia. Tra difficoltà ambientali e condizioni estreme, Schiera e il suo team sono riusciti a tracciare nuove vie su cime ancora inesplorate.

Durante la conferenza, Schiera svelerà i dettagli più avvincenti della spedizione, come la fatica di trovare un varco tra pareti di roccia e ghiaccio spesso impraticabili e la perseveranza necessaria per affrontare un clima proibitivo. Il pubblico potrà rivivere la tensione del momento in cui, sfidando il maltempo, il team ha individuato la via verso la vetta, alta quasi mille metri e larga tre chilometri, una parete imponente che lo stesso Schiera ha definito come la più grande mai affrontata.

L’incontro che si terrà nel negozio di Lecco in via Rivolta, 14, si potrà seguire anche online sui sito ufficiale e sarà un’occasione imperdibile per chi ama la montagna, permettendo a tutti di immergersi nelle emozioni di questa impresa alpinistica unica.