‘Save the Lake’ debutta a Pescarenico, clean up e tante iniziative

Appuntamento alle 10 per il clean up sul lago in canoa e lungo le rive

Al pomeriggio attività sportive, musica e molto altro

LECCO – L’appuntamento da non perdere è per sabato 21 settembre al parco Addio Monti di Pescarenico in via Bruno Buozzi. L’associazione culturale lecchese, che dal 2021 ha a cuore la bellezza della natura, in particolare quella del nostro territorio e del lago di Como, debutta a Pescarenico con un evento speciale, fortemente voluto dal Comune di Lecco, patrocinatore dell’iniziativa: un “clean-up” che coinvolgerà moltissimi volontari, appassionati di canoa e semplici curiosi intenti a pulire la spiaggia di Pescarenico dai rifiuti abbandonati, seguito da tante attività sportive e buona musica. L’obiettivo, come sempre, è aiutare l’ambiente divertendosi, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio.

In questo sabato di settembre, infatti, il clean-up farà da sfondo a una serie di iniziative adatte a tutti, bambini e adulti, desiderosi di provare anche nuove esperienze.

Sabato 21 giugno alle 10 del mattino, l’evento principale: il grande clean-up con 50 canoe messe a disposizione da privati e attività e due gruppi a piedi in riva al lago, che, partendo dal parco di via Buozzi, si dirigeranno verso Lecco e verso Olginate.

Tra i canoisti intenti a pulire il lago, ci sarà anche un ospite speciale: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, a testimonianza di quanto il Comune tenga a questa iniziativa.

Al pomeriggio, spazio alle attività sportive: tiro con l’arco, danza aerea con le ragazze di Contatto the School, il green volley, slack line. Sarà anche l’occasione per un momento di dibattito guidato dall’associazione Radice per saperne di più sui temi ambientali e legati all’inquinamento. Si potrà inoltre mangiare e bere qualcosa con Gastrò Lecco e Soqquadro, ascoltando della buona musica, anche durante i Dj set serali, dove si alterneranno alla consolle emergenti e artisti più affermati.

Tra le barche a disposizione, anche l’ABIL di Lecco presenzierà all’evento con una Lucia.

“Sono contento che l’Amministrazione abbia deciso di patrocinare e supportare questa iniziativa – commenta il consigliere comunale Pietro Regazzoni – Save the Lake è ormai diventata un riferimento per i giovani del territorio, sinonimo di sostenibilità e sano divertimento. Sabato sarà una bella giornata organizzata dai giovani per tutta la città, con al centro sostenibilità, sport, musica e cultura. Lecco vuole scommettere sui suoi giovani.”

L’evento, oltre al Patrocinio del Comune di Lecco e dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, ha come partner tecnico Silea, che si occuperà della gestione e dello smaltimento dei rifiuti durante tutta la giornata. L’appuntamento è per sabato 21 settembre dalle 10 fino a tarda serata.

Per tutte le informazioni e per prenotare i laboratori è possibile visitare il sito www.savethelake.it e le pagine Instagram dell’associazione.