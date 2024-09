Visita a Torino e al Museo Egizio con la BCC della Valsassina

Aperte le iscrizioni all’iniziativa culturale in programma per il prossimo 2 ottobre

CREMENO – La Banca della Valsassina Credito Cooperativo (BCC) ha organizzato una speciale gita culturale per soci e clienti, che li porterà a scoprire una delle meraviglie più affascinanti del patrimonio italiano: il Museo Egizio di Torino. L’iniziativa, in programma per il 2 ottobre, pensata per offrire un’esperienza culturale e di svago, prevede una visita guidata all’interno del celebre museo, che custodisce una delle collezioni di reperti egizi più importanti al mondo.

Oltre alla scoperta delle antiche civiltà, la giornata prevede anche un pranzo in un locale tipico torinese, un’occasione per gustare le specialità gastronomiche locali in un ambiente conviviale e rilassato. Dopo il pranzo, i partecipanti saranno accompagnati in un tour guidato della città, per amminrare le “bizzarrie” e stravaganze architettoniche.

Per partecipare alla gita organizzata dalla BCC Valsassina al Museo Egizio di Torino, soci e clienti interessati devono rivolgersi direttamente alla banca oppure scrivendo all’indirizzo: segreteria@valsassina.bcc.it

È consigliabile prenotarsi con anticipo, poiché i posti sono limitati.

LOCANDINA e INFO QUI