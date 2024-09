Iscrizioni aperte per i Premi al Merito della BCC Valsassina dedicati agli studenti

Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate presso filiali entro il 30 settembre 2024

CREMENO – La Banca della Valsassina Credito Cooperativo ha annunciato il tradizionale appuntamento con i “Premi al Merito”, importante iniziativa a sostegno dei giovani, con l’obiettivo di premiare il merito scolastico.

Anche quest’anno, sono stati istituiti premi destinati ai figli di soci e ai soci stessi, con l’intento di incentivare il proseguimento degli studi attraverso un supporto economico tangibile.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che abbiano conseguito risultati eccellenti nell’anno scolastico 2022/2023, potranno partecipare al bando per l’assegnazione dei premi. In particolare, per gli studenti delle scuole medie inferiori, sono previsti 20 premi da 150 euro (emissione gratuita cartaricaricabile Tasca), mentre per quelli delle superiori sono disponibili 15 premi da 250 euro. Gli studenti universitari, invece, potranno concorrere per 20 premi complessivi: 10 per la laurea triennale e 10 per quella magistrale, con importi che variano tra i 450 e i 750 euro. A tutti loro verrà inoltre accreditato 100,00 euro sul Fondo Pensione Aureo intestato allo studente, verrà emessa gratuitamente la cartari caricabile Tasca e data 1 azione BCC (se nuovo socio).

I criteri di partecipazione richiedono una media scolastica o universitaria elevata, premiando chi ha ottenuto votazioni che partono da un minimo di 8/10 per le medie inferiori, 78/100 per la maturità e 100/110 (90/100 entro il primo anno fuori corso) per i laureati.

Le domande di ammissione al bando, redatte su modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito www.bancavalsassina.it, dovranno essere presentate presso le filiali della BCC Valsassina entro il 30 settembre 2024.

