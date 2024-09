Messa in sicurezza SP54, soddisfazione da parte del gruppo ‘Centrodestra Unito Missaglia’

“Grazie all’impegno comune sono state trovate le risorse necessarie”

“Nel 2022, il nostro gruppo consiliare “Centrodestra Unito Missaglia” aveva protocollato una mozione, (poi approvata all’unanimità da tutto il Consiglio), la quale aveva acceso un faro su un grosso problema di viabilità e sicurezza in questo tratto e chiedeva con forza la realizzazione di questa importante opera pubblica, ormai non più procrastinabile, visti i molteplici sinistri stradali. Bene anche il lavoro della Provincia di Lecco, che si è impegnata a trovare le risorse necessarie, che si conferma, nonostante le difficoltà dovute alla Legge Delrio, come un ente fondamentale per il territorio e di coordinamento e collaborazione dei Comuni e degli Enti Locali. Auspichiamo che l’intervento venga messo all’opera il più presto possibile per evitare nuovi incidenti” concludono dal gruppo.