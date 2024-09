500mila euro per la messa in sicurezza della Sp 54 tra Cernusco e Missaglia

Mezzo milione di euro dal Ministero per interventi lungo la provinciale

Tra gli interventi previsti la realizzazione dell’attesa rotatoria in via Kennedy tra Montevecchia e Missaglia e la messa in sicurezza del passaggio pedonale in via Monti a Cernusco

CERNUSCO LOMBARDONE – Primo risultato concreto ottenuto dalla convenzione tra la Provincia di Lecco e i Comuni di Cernusco Lombardone, Montevecchia, Missaglia e Monticello Brianza per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato a implementare in modo condiviso il livello di servizio della Sp 54.

Come già avvenuto in altre circostanze analoghe, che hanno poi portato a risultati e interventi concreti, nella prima fase la Provincia ha messo a disposizione il lavoro, le competenze e le professionalità dei propri tecnici a supporto delle amministrazioni comunali e dello studio incaricato. Una volta realizzato lo studio di fattibilità, la Provincia si è impegnata a trovare le risorse necessarie, coinvolgendo gli enti superiori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la richiesta della Provincia di Lecco di finanziamento, per il 2026, di 500.000 euro per interventi lungo la Sp 54, l’adeguamento con nuova regolamentazione a rotatoria a precedenza interna dell’intersezione con via Kennedy, al confine tra Missaglia e Montevecchia, e la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale a Cernusco Lombardone, in prossimità dell’intersezione fra via Papa Giovanni XXIII (Sp 54) e via Vincenzo Monti.

Per la realizzazione di queste opere i Comuni riserveranno sull’annualità 2026 del proprio Bilancio di previsione la quota spettante: Montevecchia 100.000 euro, Missaglia 100.000 euro, Cernusco Lombardone 15.000 euro, come da intese sottoscritte lo scorso 21 giugno.

Nelle prossime settimane verrà definita la proposta di schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia di Lecco e i Comuni interessati per la progettazione e la realizzazione delle opere.

“Siamo particolarmente soddisfatti per aver ottenuto dal Ministero questo significativo finanziamento – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – Un traguardo reso possibile grazie al confronto, alla condivisione e alla collaborazione dei Sindaci e dei tecnici coinvolti, con i quali abbiamo lavorato di comune accordo per trovare le soluzioni utili a realizzare interventi attesi da tempo, in grado di ridurre l’incidentalità e migliorare il livello di servizio sulla Sp 54. Un metodo di lavoro che mira al raggiungimento dell’obiettivo finale proprio grazie al coinvolgimento degli amministratori nel percorso di sviluppo del progetto e che verrà replicato anche su altri interventi. L’intento della Provincia è quello di mettersi a disposizione del territorio e collaborare con i Comuni per trovare soluzioni che vadano oltre i confini del singolo ente, in una logica sovracomunale di omogeneità degli interventi”.