Con la Pro Loco torna Brivio a teatro: otto spettacoli da non perdere

Il primo spettacolo è in programma sabato 12 ottobre

Brivio a teatro è organizzata dalla Pro Loco in sinergia con Ronzinante

BRIVIO – Otto spettacoli da non perdere con la rassegna Brivio a teatro, promossa per il terzo anno consecutivo dalla Pro Loco grazie alla collaborazione con Ronzinante Teatro. Il primo appuntamento da cerchiare sul calendario è quello di sabato 12 ottobre quando il teatro Excelsior Flavio Mauri ospiterà la

commedia “Follia d’Ufficio” messa in scena dalla compagnia La Creta di Milano.

Seguiranno sabato 16 novembre “Bene mio core mio” di Eduardo de Filippo con la compagnia Socco e la maschera di Segrate, domenica 15 dicembre “L’E.R. Re Leard di Shaskespeare”, parodia di Re Lear con la compagnia Ronzinante di Merate che sarà in scena anche sabato 11 gennaio con la commedia brillante intitolata “Merluzzo al forno”. Sabato 8 febbraio sarà la volta dell’omaggio al trio Marchesini, Lopez e Solenghi con la compagnia Piano B di Arosio in scena con “Lo chiamavano “trio” mentre sabato 1° marzo torneranno sul palco gli attori di Ronzinante con la commedia “Camping”.

Risate e allegria saranno assicurate anche sabato 22 marzo con la commedia “Come cucinarsi il marito” della compagnia La moscheta di Verona mentre sabato 12 e domenica 13 aprile spettacolo a sorpresa con la compagnia dell’oratorio San Luigi di Brivio.

L’abbonamento di ingresso agli 8 spettacoli costa 90 euro, ridotto 75 euro. Il biglietto di ingresso singolo è di 13 euro, ridotto 11.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco in sede (via Cantù 14) il sabato dalle 10 alle 12.30 , prolocobrivio@gmail.cm, 377 3343413.

“Attraverso il bando pubblicato per il Festival – spiegano gli organizzatori – abbiamo raggiunto ben 127 compagnie teatrali in tutta Italia. Grazie alla bella collaborazione con Proloco Brivio riusciremo ad ospitare altri meritevoli spettacoli che andranno a comporre una stagione di ben 8 titoli”.