Serie C. Il calendario ufficiale del Lecco fino alla 21^ giornata

Ufficializzate date ed orari delle partite da ottobre fino a gennaio

La sfida al Renate si giocherà venerdì 4 ottobre alle 20:30

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dall’8^ alla 21^ giornata del Girone A della Serie C NOW 2024/25, completo di giorni e orari. Il Lecco in questo intenso mese di settembre dovrà affrontare altre tre avversarie: sabato 21 la Triestina, mercoledì 25 l’Arzignano Valchiampo entrambe in casa e sabato 28 la Pro Vercelli.

Di seguito il calendario completo dalla ottava giornata in poi fino al 5 gennaio:

8ª giornata (venerdì 4 ottobre, ore 20:30): Lecco-Renate ;

; 9ª giornata (sabato 12 ottobre, ore 17:30): Pro Patria-Lecco ;

; 10ª giornata (domenica 20 ottobre, ore 12:30): Lecco-Pergolettese ;

; 11ª giornata (domenica 27 ottobre, ore 17:30): Feralpisalò-Lecco ;

; 12ª giornata (mercoledi 30 ottobre, ore 18:30): Lecco-Alcione Milano ;

; 13ª giornata (lunedi 4 novembre, ore 20:30): Vicenza-Lecco ;

; 14ª giornata (sabato 9 novembre, ore 17:30): Lecco-Virtus Verona ;

; 15ª giornata (sabato 16 novembre, ore 17:30): Giana Erminio-Lecco ;

; 16ª giornata (sabato 23 novembre, ore 17:30): Lecco-Padova ;

; 17ª giornata (sabato 30 novembre, ore 15:00): AlbinoLeffe-Lecco ;

; 18ª giornata (venerdì 6 dicembre, ore 20:30): Lecco-Caldiero Terme ;

; 19ª giornata (sabato 14 dicembre, ore 15:00): Atalanta Under 23-Lecco ;

; 20ª giornata (sabato 21 dicembre, ore 15:00): Union Clodiense-Lecco ;

; 21ª giornata (domenica 5 gennaio, ore 17:30): Lecco-Trento.

Il Lecco ha voglia di dimostrare il proprio valore in campo dove obiettivamente sta crescendo nel gioco. Manca qualche risultato di livello nonostante ciò i blucelesti sono ancora imbattuti in campionato e vorranno continuare ad esserlo a partire dal match di domani contro la Triestina.