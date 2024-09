Serie C. Baldini su Lecco-Triestina: “Siamo sulla strada giusta”

I blucelesti tornano al Rigamonti-Ceppi: sabato alle 18:30 si gioca Lecco-Triestina

Baldini: “Triestina fortissima singolarmente, dovremo essere concentratissimi”

LECCO – “Vorrei dare una soddisfazione alla gente e anche alla squadra stessa che ha bisogno di capire di essere sulla strada giusta, anche se i risultati ancora non sono pienamente soddisfacenti”. Queste le intenzioni del tecnico del Lecco Baldini alla vigilia del match che si giocherà domani, alle 18:30, al Rigamonti-Ceppi, contro la Triestina.

Baldini non dimentica gli avversari, infatti, secondo lui: “La Triestina è singolarmente una delle squadre più forti del campionato. Quindi, domani bisogna approcciare la partita nella maniera giusta perchè ci troveremo davanti una squadra forte nonostante le tante difficoltà incontrate in questo primo periodo. Dovremo stare concentratissimi quando attacca perchè offendono in 7/8 giocatori”.

Sulla panchina di Santoni in bilico Baldini commenta che: “Non è situazione facile, noi ci dobbiamo affidare al cento per cento ai giocatori che mandiamo in campo. Anche Santoni, domani, manderà in campo i calciatori che più si fida e viceversa che daranno tutto, per questo dobbiamo stare attenti”.

Tornando a Lecco il mister tira le somme dei giocatori blucelesti ancora infortunati: “Zuberek e Celjak sono in fase di ripresa ma, non ancora pronti. C’è qualche problemino per Beghetto per un fastidio al flessore. Mentre, Di Gesù ha anche lui un fastidio al polpaccio. Gunduz, invece, sta bene ma ho chiesto a lui più ordine, ci stiamo lavorando”.

“Sicuramente domani scenderà in campo che è al cento per cento. Inoltre, rigiocheremo mercoledì perciò far giocare degli acciaccati vorrebbe dire non averli poi nella partita seguente. Nella rifinitura di oggi faremo le ultime scelte e tutte le valutazioni del caso. I ragazzi hanno bisogno di questa vittoria. In settimana abbiamo lavorato molto sull’attacco alla porta e ho chiesto più cattiveria agli attaccanti ed alle mezzali. .

Baldini analizza anche la crescita del suo Lecco avuta finora in campionato: “Per adesso abbiamo trovato una buona compattezza in fase di non possesso e su questo ho lavorato tanto in pre-campionato. Però, dobbiamo trovare tranquillità in fase di possesso palla e nell’andare a colpire in area di rigore. Siamo sulla strada giusta.”

Sui possibili innesti per sostituire gli infortunati il mister è chiaro: “Kritta è il naturale sostituto di Beghetto. Rocco, invece, non ha ancora gli interi novanta minuti ma è un giocatore importante sia nel gruppo che in campo, ma lo metterei affiancato da una seconda punta in un altro tipo di modulo”.

Infine, il tecnico toscano rivolge un saluto alla famiglia del direttore sportivo, recentemente scomparso, Christian Argurio: “Siamo molto vicini alla famiglia e al Novara. Le tensioni di una partita non intaccano i sentimenti per quello che è successo al direttore, è stato un fulmine a ciel sereno”.