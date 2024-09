Luca Schiera racconta la conquista del Cerro Nora Oeste: serata imperdibile da Sport Hub

Luca Schiera ospite a Sport Hub il 19 settembre per raccontare la spedizione in Patagonia e la conquista del Cerro Nora Oeste

LECCO – Gli appassionati di montagna e alpinismo avranno un’occasione unica per ascoltare il racconto di un’impresa straordinaria. Luca Schiera, alpinista di fama internazionale e membro dei Ragni di Lecco, sarà il protagonista di una video conferenza organizzata da Sport Hub, che si terrà giovedì 19 settembre alle ore 20:30. L’evento, aperto a tutti, fa parte del ciclo “Sport Experience” e promette di trasportare il pubblico nell’affascinante mondo delle spedizioni alpinistiche in Patagonia.

Schiera, originario di Erba e ex presidente del celebre Gruppo Ragni di Lecco, condividerà la sua esperienza straordinaria sulle montagne dello Hielo Norte. Sarà l’occasione per ascoltare il racconto di come, il 24 novembre 2024, insieme al compagno di cordata Paolo Marazzi, abbia raggiunto la vetta inviolata del Cerro Nora Oeste, nella remota regione della Patagonia cilena. Un’impresa alpinistica che, per il suo livello di difficoltà e per le condizioni ambientali estreme, segna una tappa importante nella storia dell’esplorazione delle montagne patagoniche.

Durante la serata, Schiera racconterà il suo lungo percorso di esplorazione, iniziato nel 2019, sul ghiacciaio del Campo de Hielo Norte, uno dei più vasti al mondo. Con i suoi 120 chilometri di lunghezza e una larghezza che varia dai 40 ai 50 chilometri, è un territorio selvaggio, con cime ancora inesplorate e pareti di roccia che si ergono imponenti, pronte per essere affrontate.

L’alpinista lecchese ha più volte sottolineato come il fascino di queste montagne risieda nella loro purezza: scalare qui significa immergersi in una dimensione dove l’esplorazione è ancora sinonimo di scoperta. Nelle sue parole: “Trovare la strada è stato il principale ostacolo da superare.” E proprio da questa continua ricerca di nuove vie è nata l’idea della spedizione che ha portato alla conquista del Cerro Nora Oeste.

Le condizioni proibitive del ghiacciaio e il maltempo hanno più volte messo alla prova il team, ma è stato durante una breve tregua meteorologica che Schiera e Marazzi hanno individuato quella che sarebbe stata la loro prossima sfida: il Cerro Nora Oeste, una montagna larga tre chilometri e alta quasi mille metri. “Una parete così grande penso di non averla mai vista!”, ha dichiarato Schiera, ricordando l’imponenza di quella visione.

La video conferenza di Schiera non sarà solo un racconto di impresa alpinistica, ma una testimonianza del valore della perseveranza, della passione per la montagna e della capacità di affrontare le difficoltà con determinazione e spirito di esplorazione. Un appuntamento da non perdere per chiunque ami la montagna e le storie di avventura.

L’incontro sarà trasmesso online, permettendo così anche a chi non potrà essere fisicamente presente di vivere questa esperienza unica attraverso il commento dal vivo di Schiera, che saprà trasportare i partecipanti nelle vette più inesplorate della Patagonia.